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13檔營收創高股 聚光

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導

上市櫃公司11月營收密集出爐，部分企業營運強強滾，配合訂單效應加持，截至昨（9）日止，計有緯穎（6669）、智邦、神達、奇鋐、台光電、嘉澤、東陽等，11月營收創下單月歷史新高，這些業績題材族群將躍居盤面焦點。

台灣昨天開高走平，台積電持穩平盤以上，貨櫃三雄相對強勁，指數終場漲79點收23,273點。

目前邁入月初營收密集公布期，現階段是產業傳統旺季，部分公司因訂單出貨增溫，呈現營運暢旺景況。伴隨業績超乎預期個股漸漸浮出檯面，營收亮麗題材將是現階段選股標準，一旦台股未來持續攻堅，業績族群股價將有機會領銜表態。

根據統計，目前已約有13家上市櫃公司11月營收刷寫歷史新高、且總市值逾500億元，主要分布在網通、電子零組件、電腦周邊等電子次族群，以及化工、生技、汽車等傳產類股。

若分析11月營收月增率，智邦、健策、藥華藥、富世達、神達、材料-KY等，均較上月成長逾一成；台光電、東陽、緯穎、川湖、中保科、嘉澤、奇鋐等，11月營收月增率也都穩步攀升。

進一步觀察11月營收年增幅度，神達、藥華藥、緯穎、智邦、富世達、川湖等，均較去年同期成長六成以上；其他11月營收年增個股，還包括台光電、健策、奇鋐、材料-KY、嘉澤、東陽、中保科等。

至於近五個交易日股價表現，緯穎、富世達、台光電、材料-KY、健策、川湖等，上漲超過5%；奇鋐、神達、智邦、中保科、藥華藥、嘉澤等，股價也都穩步走揚。

台光電 營收 藥華藥

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