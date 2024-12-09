AI浪潮加持 台股吸金稱霸

南韓總統尹錫悅日前無預警宣布戒嚴，軍力包圍國會，引發政壇震撼彈。儘管國會迅速推翻此舉，彈劾總統也宣告失敗，但政治動盪的陰影揮之不去。中國信託投信分析，南韓政局不穩恐拖累經濟前景，股市表現將落後於主要科技競爭對手台灣。反觀台灣，受惠於全球AI浪潮，資金持續湧入，台股今(2024)年漲幅已逼近三成，展現傲人氣勢。

觀察近期新興亞洲資金流向，上周市場呈現顯著資金淨流入，單周吸金54.5億美元。其中，分國家來看，台灣延續強勢表現，吸金26.2億美元；印度同樣表現亮眼，獲得30億美元資金青睞；反觀南韓則呈現疲軟，資金流出1.6億美元。

今年以來的資金流向更突顯各市場分歧，新興亞洲整體呈現190.8億美元的大規模淨流出。其中，台灣遭遇最大規模撤資，累計流出176.4億美元，但股市表現卻一枝獨秀，年度漲幅達29.68%，領漲新興亞洲市場平均12.42%；南韓雖獲得38億美元淨流入，但股市反而下跌9.92%。

中國信託投信分析，台韓股市表現兩樣情，突顯出兩國在全球產業鏈布局的差異，尤其在AI浪潮席捲下，掌握關鍵技術優勢的市場更受資金青睞。

中國信託投信表示，台灣憑藉完整的半導體產業鏈，在AI領域已建立難以撼動的戰略地位。台灣不僅擁有台積電（2330）這座護國神山，在IC設計、封裝測試等環節，同樣具備世界級的競爭力，成為吸引國際資金持續加碼台股的重要因素。

中國信託投信說明，南韓儘管擁有三星電子、SK海力士等科技巨頭，但在AI領域的布局相對落後。舉例來說，以當前火熱的輝達AI伺服器市場為例，台灣在整個價值鏈中扮演著至關重要的角色，而南韓的參與度則相對低。

再比較台灣和韓國在明晟公司(MSCI)指數中，人工智慧相關產業的權重，台灣在人工智慧產業發展上更加多元且深入。根據高盛分析師的數據，超過40家AI相關企業占MSCI台灣指數權重約73%；相較之下，韓國只有 33% 的 MSCI 韓國指數權重來自人工智慧相關公司，且僅有SK海力士和三星電子兩家。

據彭博社12月7日彙編的數據顯示，分析師預估明晟公司(MSCI)台灣指數成分股公司的平均每股盈餘，今年以來已經上漲超過33%，達到歷史新高。相較之下，分析師對明晟公司(MSCI)韓國指數 成分股公司平均每股盈餘的預估，自今年八月達到高峰後，已經下跌了5%。

展望明年，儘管台灣與南韓都面臨美國總統大選後可能加徵關稅的風險，但中國信託投信認為台灣相對不易受到影響，因為美國企業高度依賴台灣的技術，加上台灣相對穩健的經濟前景，預期將吸引更多資金流入。

此外，台灣股市的另一個助力來自於本土投資者參與度不斷提升，特別是在全球投資環境更加不確定的時刻。中國信託投信認為，台灣投資人對長期投資的認知提升，有助於形成穩定持續的本地股市資金流入，為台股帶來更強勁的支撐。

展望未來，中國信託投信認為，AI產業發展趨勢將持續吸引資金流向具備技術優勢的市場。台灣憑藉其在全球AI供應鏈中的關鍵地位，以及相對穩定的政經環境，預期將持續吸引國際資金的青睞，台股後市表現值得期待。