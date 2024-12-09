快訊

詐團冒名百萬網紅行騙 內湖母女受害成雙屍…柴鼠兄弟發聲了

長照居服員每天陪…病妻堅持要丈夫顧 退休建築師崩潰「抱起丟下14樓」

韓前防長金龍顯遭緊急逮捕原因曝 「1動作」疑涉企圖滅證

台股緩步升溫 市場聚焦強勢股、有利挑戰高點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖 。聯合報系資料照
台股示意圖 。聯合報系資料照

美股在上周勞動市場無虞、報告結果很大程度上符合人們對「金髮女孩」數據期望，使美股由那斯達克指數、標普五百指數也寫下歷史新高。法人指出，台股目前指數仍位於各均線之上，電子股走勢進入擴量震盪，經過放量震盪後的走勢，或可視為台股短線多空方向的重要參考，將有利於台股挑戰高點。

日盛投信台股投資研究團隊表示，美國11月新增非農業就業人數22.7萬，優於市場預期，失業率小幅升至4.2%符合市場預期，近期數據顯示美國經濟穩定，多數委員支持「謹慎」降息。

根據FED Watch最新顯示，FED 12月降息機率攀升至85%，降息有利資金流向風險性資產。台股在進入12月後轉強，外資連續買超，指數一舉站上23,000點關卡，後續若出現交易量較大的波動，則是進場布局機會。

日盛投信台股投資研究團隊指出，美大選後回歸基本面觀察，AI發展仍引領半導體和高科技產業成長，因此投資趨勢仍朝向以科技資訊為主。

根據美國半導體產業協會SIA統計，10月全球半導體銷售額達569億美元，較9月增加 2.8%，再創新高，較去年同期增加22.1%，全球半導體銷售連續7個月成長，預期2024年總銷售額將增長近20%，2025年可望持續增長二位數百分比。相關概念族群在整理一段時間後，有望重新吸引資金青睞。

半導體 台股 美國經濟

延伸閱讀

00918、00959B…長天期投等債及高填息ETF分散布局！2025年掌握台股投資機會

外資上周買超台股逾700億元 買超最多是這檔航空股

0050換股加入航運股未來還會好？現在投資來得及嗎？重點該放在科技股跟台積電

台股多頭歸隊？短短幾天反彈超過千點！狄驤「遛狗理論」：市場趨勢是主人

相關新聞

外資上周買超台股逾700億元 買超最多是這檔航空股

台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超761.11億元，其中買超華航13.3萬張最多，賣超最多則是鴻準的3.21萬張...

台股上漲79點收23,273點 航運股強勢、台積電收漲10元

台股9日震盪，早盤以23287.79點開出，盤中一度拉升至23325.99點，終場收在23273.25點，上漲79.78...

台股上漲79點 三大法人買超28.16億元

台股9日持續整理震盪，收在23,273.25點，上漲79.98點，漲幅0.34%，成交量3,532.05億元，三大法人買...

台股緩步升溫 市場聚焦強勢股、有利挑戰高點

美股在上周勞動市場無虞、報告結果很大程度上符合人們對「金髮女孩」數據期望，使美股由那斯達克指數、標普五百指數也寫下歷史新...

長榮航今年有望賺贏去年、納入0056 股價再創歷史新高

長榮航（2618）今年獲利亮眼，前三季獲利創下史上新高，每股純益3.98元，直逼去年全年的4.01元；加上被富時羅素納入...

台股盤中陷入震盪 台積電漲幅收斂

台股今天早盤上漲百點後，盤中陷入震盪，漲點收斂，而代表中小型股的櫃買指數開高後翻黑。大盤盤中指數為23241.33點，上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。