台股緩步升溫 市場聚焦強勢股、有利挑戰高點
美股在上周勞動市場無虞、報告結果很大程度上符合人們對「金髮女孩」數據期望，使美股由那斯達克指數、標普五百指數也寫下歷史新高。法人指出，台股目前指數仍位於各均線之上，電子股走勢進入擴量震盪，經過放量震盪後的走勢，或可視為台股短線多空方向的重要參考，將有利於台股挑戰高點。
日盛投信台股投資研究團隊表示，美國11月新增非農業就業人數22.7萬，優於市場預期，失業率小幅升至4.2%符合市場預期，近期數據顯示美國經濟穩定，多數委員支持「謹慎」降息。
根據FED Watch最新顯示，FED 12月降息機率攀升至85%，降息有利資金流向風險性資產。台股在進入12月後轉強，外資連續買超，指數一舉站上23,000點關卡，後續若出現交易量較大的波動，則是進場布局機會。
日盛投信台股投資研究團隊指出，美大選後回歸基本面觀察，AI發展仍引領半導體和高科技產業成長，因此投資趨勢仍朝向以科技資訊為主。
根據美國半導體產業協會SIA統計，10月全球半導體銷售額達569億美元，較9月增加 2.8%，再創新高，較去年同期增加22.1%，全球半導體銷售連續7個月成長，預期2024年總銷售額將增長近20%，2025年可望持續增長二位數百分比。相關概念族群在整理一段時間後，有望重新吸引資金青睞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言