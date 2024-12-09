瀚亞投信展望2025：美、日、印、台股市漲勢可期
時間即將進入2025年，瀚亞投信表示，市場預估2025全球經濟呈現溫和成長，聯準會也將持續在降息軌道上，投資環境將支撐美股維持牛市格局，但川普2.0時代也將來臨，若全面調高關稅，全球經濟將會受到影響，投資人應維持多重資產的配置，分散超額報酬來源，因應市場不確定性。
瀚亞投信投資長林如惠表示，川普新政可望推升美國短期經濟成長並支撐美元維持強勢，共和黨完全執政下，可貫徹執行政策，美國物價具潛在影響，進而可能左右聯準會降息步調，債券價格來到具吸引力位置，首選高品質債，建議可擇機增加存續期間。
林如惠說，川普2.0時代，通膨及利率等不確定性可能加劇市場波動度，但同時提供很好的投資機會，精選個股將是2025年致勝關鍵。
瀚亞投信海外股票暨固定收益部主管林元平表示，美國穩健的獲利增長與漸趨寬鬆的聯準會貨幣政策，加上川普上任後的經貿政策相對有利美國經濟發展，可望帶動美股指數持續交易在相對高的評價水準。
目前發展快速、透明度最高以及股價表現相對優異的AI基礎建設層，在大語言模型效能提升、成本降低的背景下，有利於平台層與應用層類股的股價表現與AI生態系的完善。
日本GDP將重新加速，擺脫通縮困境。林元平說，日本企業獲利與銷貨收入均在歷史高點，且企業對中國投資金額已降低，若中美貿易戰再起，受波及程度也將減少。財務重整政策也持續發酵，將有利於中小類股的表現。
受資金移轉效應影響，印度股市近期走勢疲弱。林元平說，資金效應已經接近尾聲，搭配估值修正，企業獲利卻無明顯疲態，資金將回到成長性市場；川普上任前後也將對全球市場造成更多震盪，印度相較於其他市場受到的影響較低，進可攻退可守的市場。
瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，聯準會降息周期，有利於2025年多數產業業績有機會回到成長軌道，新款AI伺服器GB200系列將於第1季進入大量出貨階段，AI邊緣裝置潛在需求將持續樂觀，有助於多數產業生產力循環向上。
姚宗宏說，持續看好半導體先進製程、AI邊緣裝置，低基期景氣循環產業(如:車用半導體、航運)，預期業績有機會因中國大陸救市提前進入旺季。整體股市仍中性偏正面看待，但因2024年第4季經濟數據不佳，川普新政恐導致貿易戰進一步升級，造成市場動盪，所幸全球降息趨勢將刺激終端需求回升，AI產業持續發展，成長值得期待，建議投資人採定期定額、拉回買進方式進場佈局。
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