陽明營收／11月174.78億元 月減7.98%、年增60.07%。

陽明海運（2609）11月單月營收為新台幣174.78億元，較10月營收減少15.15億元，減幅為7.98%，較去年同期營收增加新台幣65.59億元，增幅為60.07%。2024年全年累計至今營收為台幣2,057億元，較去年同期營收新台幣1,301.21億元，增加新台幣755.79億元，增幅為58.08%。

陽明海運指出，受運價修正影響，使營收較上月減少。據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2024年供給成長為10.3%，需求成長為4.5%；2025年供給成長為6.0%，需求成長為2.5%。

根據OECD 12月最新經濟展望，通膨將進一步降溫，預期2025及2026年全球經濟將穩定成長達3.3%。同時也示警地緣政治緊張局勢構成短期風險、公共債務比率居高不下、中期成長前景疲弱、貿易衝突及保護主義等重大挑戰仍存在，川普全面徵稅政策若實施亦將削弱全球經濟增長前景。

2024年11月主要經濟體製造業PMI指數顯示，中國大陸經濟前景隨降息、減輕地方政府債務等刺激經濟成長措施之推行，中國大陸PMI指數連續第二個月出現增長；美國製造業指數優於預期，且新訂單指數自今年3月以來首次進入擴張區間，顯示企業信心有所改善；歐元區製造業數據顯示持續衰退，加上近期法國政治動盪與德國2025年大選之不確定性，可能導致歐元持續承壓，恐對歐洲經濟帶來不利影響。

貨量方面，根據美國零售聯合會(NRF)暨海事貿易諮詢公司 Hackett Associates 11月報告預測，考量加徵關稅與潛在美東碼頭罷工風險，上調第4季進口貨量預測，2024年將達到2,530 萬TEUS，較去年同期成長13.6%。