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台股上漲79點 三大法人買超28.16億元
台股9日持續整理震盪，收在23,273.25點，上漲79.98點，漲幅0.34%，成交量3,532.05億元，三大法人買超28.16億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超42.05億元，投信買超13.26億元，自營商賣超（合計）27.14億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.5億元，自營商（避險）賣超24.64億元。
台積電（2330）收1,075元，漲幅0.94%；鴻海（2317）表現疲弱，收195元。今日航運族群不論是貨櫃、航空皆大漲，陽明海運（2609）獲得0050、006208、0056納入成分股，股價大漲逾9%，收83元；長榮（2603）獲得0056青睞，收235.5元，漲幅逾3%。長榮航（2618）前三季獲利創下史上新高，每股純益3.98元，直逼去年全年的4.01元，今再度大漲逾5%，收47.5元，再刷新高。電子股部分，矽光子漲跌互見，光聖（6442）、訊芯-KY（6451）漲停板；BBU族群則漲多回檔，順達（3211）、新盛力（4931）、興能高（6558）等跌停。
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