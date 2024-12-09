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精確營收／11月5.98億元 再創歷史新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

精確（3162）電動車概念股，公司表示繼9月份因新訂單持續發酵下推高9月份集團營收新台幣5.31億元創下歷史新高之後， 11月營收再創歷史新高，營收達5.98億元，較10月份成長16.2%，較去年同期3.82億元成長56.9 %，2024年累計營收40.6億元，較去年同期31.76億元成長27.8%，連續三個月營收衝破5億元，營收維持在高檔幾乎已成常態，且第3季單季本業已開始獲利，有機會獲利持續增加中。

合計精確公司今年上半年已接獲新訂單逾人民幣19億元，相當於台幣85億元，超出年初公司對新訂單的預估，從近三個月觀察，最難能可貴的是各個電池盒生產基地均傳出好消息， 廣州廠受惠於小鵬新車P7+熱銷及湖州廠吉利銀河E5熱賣，再加上歐洲塞爾維亞廠持續維持高檔，營收全面翻揚，遍地開花。第四季為傳統出貨旺季，12月份營收將樂觀維持成長動能，2024年將是精確公司自谷底翻揚向上的拐點，且效能將持續反映至明、後年。

精確集團自2021年投入電動車電池盒領域，隨著製造據點逐步滿足客戶需求，公司並於歐洲及中國內地各處設廠可就近直接運送至當地重要客戶，也形成後續競爭者的進入障礙，因此新訂單的爭取逐年加速並創新高紀錄，展望2025、2026年精確公司營運可望持續成長並邁向新的高峰。

新台幣 營收

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