外資上周買超台股逾700億元 買超最多是這檔航空股

台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超761.11億元，其中買超華航13.3萬張最多，賣超最多則是鴻準的3.21萬張。

證交所統計，上周外資在集中市場總買進金額為6702.61億元，總賣出金額5941.5億元，買超761.11億元；另統計今年年初至12月6日止，外資總買進金額31兆2879.85億元，總賣出金額31兆9527.54億元，累計賣超6647.69億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為33兆4395.9億元，占全體上市股票市值的44.98%，較11月29日的31兆6352.51億元增加1兆8043.39億元。

證交所指出，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司華航、凱基金、新光金；賣超最多的前三名上市公司為鴻準、聯電、鴻海。