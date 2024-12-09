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外資上周買超台股逾700億元 買超最多是這檔航空股

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超761.11億元，其中買超華航13.3萬張最多，賣超最多則是鴻準的3.21萬張。圖/本報資料照片
台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超761.11億元，其中買超華航13.3萬張最多，賣超最多則是鴻準的3.21萬張。圖/本報資料照片

台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超761.11億元，其中買超華航13.3萬張最多，賣超最多則是鴻準的3.21萬張。

證交所統計，上周外資在集中市場總買進金額為6702.61億元，總賣出金額5941.5億元，買超761.11億元；另統計今年年初至12月6日止，外資總買進金額31兆2879.85億元，總賣出金額31兆9527.54億元，累計賣超6647.69億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為33兆4395.9億元，占全體上市股票市值的44.98%，較11月29日的31兆6352.51億元增加1兆8043.39億元。

證交所指出，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司華航、凱基金、新光金；賣超最多的前三名上市公司為鴻準、聯電、鴻海。

外資 鴻準

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