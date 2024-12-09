證交所「內部人股權宣導說明會」落幕 獲熱烈回響

臺灣證券交易所表示，今年透過實體及線上方式舉辦五場「內部人股權交易法律遵循宣導說明會」，總計有1,400餘名公司內部人參加，迴響相當熱烈，且讓所有參與者充分選擇合適的場次及型態。

證交所指出，過去幾年因新冠疫情，相關宣導會都採線上方式辦理，隨疫情趨緩，今年開始恢復辦理實體宣導會，讓內部人能與證交所講師團隊面對面交流互動。

此外，為兼顧不便到場實體宣導會者有機會參與，證交所仍持續開辦線上宣導，讓辦理型式更具變化也更有彈性。

證交所原本只規畫辦理一個場次線上宣導會，但宣導會開辦上路後，由於課程內容豐富、詳實，以及講師精彩實例解說深受好評，不斷接到希望開放增加報名人數的需求，後來特別追加二場，讓有興趣參加者都能在年底前完成股權管理課程。

證交所強調，本年度內部人股權宣導會內容安排有股權申報義務、禁止內線交易、以及六個月內短線交易利益，必須返還公司等，也特別對今年5月10日起大量取得股份申報及公告門檻從取得已發行股份總額超過10%調降至5%相關注意事項詳加說明。

各場次與會者與講師意見交流互動熱絡，普遍認為有助提升對法規遵循的認知，避免因不諳法規或一時疏失導致發生違規受罰情事。

證交所每年舉辦多場內部人股權宣導會，對於新近法規的變革、申報實務作業及常見違規態樣都會詳加說明，未及報名參加的內部人或有興趣了解內部人相關法規的投資人，可以在證交所官網「內部人股權管理」宣導專區觀看宣導會影音檔以及其他相關資料。