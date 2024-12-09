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台股上漲79點收23,273點 航運股強勢、台積電收漲10元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股9日震盪，早盤以23287.79點開出，盤中一度拉升至23325.99點，終場收在23273.25點，上漲79.78點，漲幅0.34%。櫃買則收260.47點，下跌1.05點。台積電（2330）收1075元，上漲10元，漲幅0.94%。

強勢類股方面，航運、資訊服務、半導體、電機機械、網通、電器電纜、化工、電子通路、電子零組件。

觀察台股成交額排行榜，股價強勢的有，台積電、陽明海運（2609）、緯穎（6669）、世芯-KY（3661）、長榮（2603）、零壹（3029）、訊芯-KY（6451）、長榮航（2618）、眾達-KY（4977）、萬海（2615）、聯發科（2454）、台光電（2383）、智邦（2345）、材料-KY（4763）、光聖（6442）、光洋科（1785）、天虹（6937）等表現亮眼。

而量大弱勢的則有，神達（3706）、順達（3211）、鴻海（2317）、鴻準（2354）、華星光（4979）、聯鈞（3450）、廣達（2382）、信驊（5274）、京元電子（2449）、緯創（3231）、保瑞（6472）、萬潤（6187）、祥碩（5269）。

法人表示，美國勞工部上周五發布的就業報告，美國11月新增非農業就業人數22.7萬，優於市場預期，失業率小幅升至4.2%，符合市場預期，FED Watch顯示FED 12 月降息機率攀升至85%，降息有利資金流向風險性資產。目前外資期貨空單持續下降，且台股12月為作帳及做夢行情的季節，短線上多頭架構延續。操作上建議逢低分批佈局11月營收成長個股，並汰弱留強。選股方向上以AI概念股、消費性電子、PCB、航空、汽車零組件、紡織製鞋、及高殖利率的營建及壽險等族群為主。

台積電 台股

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