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光聖前10月賺接近1股本、9日股價飆漲停 這2檔矽光子也強漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

光通訊廠光聖（6442）自結10月每股純益1.31元，累計今年前10月每股純益9.83元，已賺接近1個股本，9日股價再朝歷史新高挺進，股價開高後衝上漲停556元，逼近7月17日盤中的天價紀錄558元，如果漲停鎖死到收盤，則將創下收盤歷史新高；光聖亮燈之外，幾檔矽光子族群也是強勢表現，光環（3234）、訊芯-KY（6451）盤中大漲逾6%。

光聖先前應主管機關要求，公告自結10月稅前盈餘1.25億元，月增21.36%，年增2.47倍；稅後純益1億元，月增26.58%，年增2.45倍，每股純益1.31元；加計先前已公告的前三季財報，累計前10月每股純益9.83元。

光聖第3季受惠美系資料中心客戶需求火熱，光被動元件產品營收占比已超過七成，隨著產品組合維持有利，帶動毛利率衝上63.3%，創下新高，單季稅後純益2.59億元，季增4.86%，年增2.8倍，每股純益3.43元，創單季新高。

光聖累計今年前三季毛利率56.6%，營益率21.55%，稅後純益6.26億元，較去年同期大增3.4倍，每股純益8.52元；光聖預期，第4季雖是傳統淡季，但營收不至於大幅下滑，下半年整體營運將維持上半年水準。

光聖早盤以510元開高後衝上漲停556元，若能鎖死到終場收盤，將創下收盤歷史新高；光聖大漲，幾檔矽光子族群的表現也強勢，光環一度拉升至59.5元，逼近漲停59.7元，盤中漲幅逾6%；訊芯盤中也上漲逾6%；智邦（2345）翻紅，盤中漲幅逾2%；眾達-KY（4977）、全新（2455）也是上漲。

每股純益 漲停

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