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長榮航今年有望賺贏去年、納入0056 股價再創歷史新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
長榮航刷新歷史高價。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
長榮航刷新歷史高價。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

長榮航（2618）今年獲利亮眼，前三季獲利創下史上新高，每股純益3.98元，直逼去年全年的4.01元；加上被富時羅素納入臺灣高股息指數，成為追蹤臺灣高股息指數的元大高股息（0056）的成分股，盤中大漲逾6%，再創歷史新高，衝上48元；華航（2610）、台灣虎航（6757）也上漲逾3%。

長榮航近期漲勢兇猛，若以9日盤中高點48.25元來計算，11月以來大漲近三成，2日創下歷史新高後，9日再刷新歷史新高價位。

長榮航第3季客運與貨運業務同步成長，每股純益（EPS）1.66元，季增15.4%、年增50.8%，第4季貨運受惠年底感恩節、耶誕節傳統旺季，與電子商務需求暢旺及AI伺服器、新能源組件占比上升，出貨需求旺盛，預期第4季運價仍將維持在相對高檔。

展望2025年，由於全球旅運需求持續熱絡，預期明年客運票價將維持高檔。長榮航空預計2025年加密航網布局，亞洲部分，第1季曼谷線增班，日本配合大阪世博，新增桃園──神戶每周兩至四班等。歐洲市場明年上半年會與波蘭航空聯營台北──華沙航線，北美線新開航點預計在2025年11月3日開闢達拉斯，成為長榮航空北美第九個航點。

貨運方面，在全球跨境電商與AI相關產品出貨暢旺下，2025年全球貨運需求將持續成長，研調機構預期運價亦將維持高檔水準，將有利營運表現。

除了基本面良好，長榮航也獲富時羅素納入0056追蹤的臺灣高股息指數，9日以45.4元開高，一度大漲至48.25元，盤中漲幅逾6%，為9日成交量第二大。長榮航大漲帶動華航、台灣虎航、星宇航空一同上漲，其中華航盤中漲幅逾2%，再刷波段新高。

0056元大高股息 長榮航空 高股息

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