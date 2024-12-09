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台股盤中陷入震盪 台積電漲幅收斂

中央社／ 台北9日電
台股今天早盤上漲百點後，盤中陷入震盪，漲點收斂。圖為台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股今天早盤上漲百點後，盤中陷入震盪，漲點收斂。圖為台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股今天早盤上漲百點後，盤中陷入震盪，漲點收斂，而代表中小型股的櫃買指數開高後翻黑。大盤盤中指數為23241.33點，上漲48.06點，權王台積電早盤上漲10元，盤中漲幅收斂，鴻海下跌0.5元；海空運類股、泛神盾集團表現亮眼。

截至10時33分，電子股上漲0.31%、金融股上漲0.09%，代表中小型股票的櫃買指數下跌0.3%。

海空運類股中，空運掀搶艙大戰，貨量增加，台灣虎航、長榮航、華航分別上漲逾2%、6%、逾3%，貨櫃族群中，陽明上漲逾9%、萬海上漲5%，中櫃一度攻上35.4元漲停價。

泛神盾集團中，特殊應用晶片（ASIC）廠安國接單傳捷報，盤中攻上136元漲停鎖死，安格上漲逾8%，迅杰上漲近7%，神盾上漲逾7%。

專業分析師簡伯儀表示，大盤連續幾日出現大漲，短線反彈超過千點後，指數出現震盪走低。

簡伯儀指出，由於目前均線維持多頭排列，加上股價維持在月線之上，線型架構偏向多方，KD指標維持黃金交叉，KD開口持續擴大，RSI指標維持50多方區，匯率近期也偏向升值，大盤回檔支撐力道強；不過整體量能不足，建議逢低買進不追高。

櫃買指數 神盾

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