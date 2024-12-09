比特幣價格波動是美股三倍！安永籲投資前留意兩件事

隨著川普再度當選美國總統，比特幣價格近日急升，12月上旬突破10萬美元，創歷史新高，比特幣的劇烈波動性也再次引發市場討論。安永聯合會計師事務所專家分析，投資虛擬資產須關注波動風險與監理機制這兩大面向，並審慎評估個人投資風險承受能力。

比特幣作為虛擬資產的代表，其價格波動性極高。2021年11月，比特幣達到多頭高峰6萬9,000美元，僅一年後於2022年11月跌至1萬5,476美元，跌幅高達77%；相比之下，同期美股標普500指數的跌幅僅22%，顯示比特幣在多頭市場漲幅驚人，但空頭市場中跌幅亦相當深。

2024年1月，美國證管會核准多檔比特幣現貨ETF上市，成為加密貨幣市場的重大里程碑。同年7月，多檔乙太幣現貨ETF也獲得批准。除了美國外，加拿大、澳洲及香港等地交易所亦陸續推出相關ETF，為虛擬資產帶來更多投資機會與關注。

台灣方面，金管會於2024年9月開放「專業投資人」透過複委託方式投資海外掛牌的虛擬資產現貨ETF。「專業投資人」範疇涵蓋高淨值個人與法人投資者，投資門檻以財力達3,000萬新台幣為基準，顯示主管機關對於虛擬資產高風險特性的審慎態度。

金管會要求虛擬資產服務業者（VASP）於2024年11月底完成登記，未遵守規定者可能面臨2年以下徒刑或500萬元罰金。另預計2025年6月將虛擬資產專法草案提交行政院審議，為未來相關市場發展奠定法規基礎。

安永聯合會計師事務所金融服務產業負責人張正道指出，隨著監理框架逐步清晰，台灣開放虛擬資產投資的大方向也會明朗。然而，虛擬資產高波動特性仍需引起重視，投資者需慎重考慮自身風險承受能力。

安永風險諮詢服務副總經理高旭宏進一步提醒，投資虛擬資產應關注以下兩個面向，第一，波動風險，虛擬資產價格漲跌劇烈，無漲跌幅限制，可能對投資者造成重大損失，投資前應充分了解市場運作，審慎評估自身風險承受度；第二，監理機制，境外虛擬資產交易平台多未受台灣或外國主管機關有效監理，交易資訊透明度較低，投資者應謹慎評估平台的監理審慎程度及法令遵循狀況。

隨著比特幣再創歷史新高，虛擬資產市場熱度持續升溫，專家提醒，投資人在享受潛在高報酬的同時，也須面對波動劇烈和監理挑戰。未來隨著監管框架進一步完善，虛擬資產市場或能帶來更多機遇，但謹慎評估風險仍是不變的核心原則。