大華銀投信：台股看好成長股與價值股 債市瞄準長天期投等債

大華銀投信展望2025年投資趨勢，大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠表示，從總經面或是台灣的企業表現來看，固定收益產品與台股都仍有表現的空間。在債市部分，由於預期降息幅度與步調將會放緩，重演中期調整的表現，有投行預期有可能2026年的基準利率才會到3.5%。因此選擇投資等級公司債，透過息收降低資產震盪是較佳解。

台股部分，10月景氣燈號為黃紅燈，整體而言製造業周期仍在繁榮期階段，加上AI趨勢帶給台股結構性的轉變，成長股部分仍以AI供應鏈為主。郭修誠也指出，AI供應鏈中也有不少價值型投資的企業值得挖掘，若擔心重壓個股風險過高，不妨透過ETF一手掌握多元機會。

在固定收益部分，郭修誠表示，市場先前期待美國聯準會的暴力降息，沒想到公債殖利率這一年來有堅實的支撐，讓不少「債主」斷尾求生。在目前利率相對緩降，且有可能重蹈1995年、1998年與2019年的中期調整之環境，可透過投資等級公司債收息的特性，提供資產緩衝。長天期的投資等級債距離到期日較久，殖利率較具吸引力，加上對於利率敏感度高，因此若是期待在降息循環中掌握資本利得的投資人，不妨挑選此類商品。

郭修誠表示，根據標普統計，有超過半數的標普500指數成分企業在三大信評中的信用等級落在投資級。若觀察殖利率，投資等級債多數都有5%以上，而過往被稱為「垃圾債」的非投資等級債殖利率則有接近8%。然而，根據ICE統計BBB級公司債指數過去30年的違約率，大約為0.19%，遠低於非投資等級債券指數的違約率4.9%。若將殖利率與違約率進行計算後得出「風險調整後收益率」，BBB級投等債的收益率為5.56%，明顯高出非投等債的2.91%。