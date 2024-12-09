快訊

台中9輛四方電巴暗夜起火燒剩骨架 火調出爐：電池過度放電

第3胎生父成謎…張柏芝被爆偷生第4胎 神隱1年曝蹤跡

川普稱上周曾與習近平「溝通」 要求協助俄烏實現和平、未談台灣

三檔大型 ETF 都愛！陽明盤中跳空大漲衝上80元

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
在大型ETF的加持下，陽明今日大漲上衝，一度漲至81.4元，創下波段新高。陽明海運／提供
在大型ETF的加持下，陽明今日大漲上衝，一度漲至81.4元，創下波段新高。陽明海運／提供

臺灣指數公司6日公告富時羅素系列指數季度調整結果，陽明海運（2609）同獲元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）等三檔納入成為成分股，長榮（2603）則獲得0056青睞，9日陽明直接跳空開高大漲，衝上80元，漲幅逾7%，創波段新高；長榮上漲逾3%。

富時羅素與證交所編製的台灣指數系列成分股，公布季調結果，其中都是追蹤臺灣50指數的0050、006208新增陽明、刪除亞德客-KY（1590）；追蹤臺灣高股息指數的0056也新增陽明，陽明同獲得三檔大型ETF納入。另0056也新增長榮為成分股。

在大型ETF的加持下，陽明今日大漲上衝，一度漲至81.4元，創下波段新高；長榮上漲逾3%，往前高241.5元前進，萬海（2615）也跟著其他二雄上漲，盤中漲幅逾4%。

法人指出，此波千億級大型ETF換股，是衝著長榮、陽明的高股息而來，長榮第3季單季就賺近三個資本額，第4季的獲利應該仍是高檔，雖然可能不會超越第3季，但要優於第2季應無疑問，若以全年每股純益60-70元概估，長榮今年的盈餘分配數字就有想像空間。

而從貨櫃三雄本益比來看，大約都落在三到四倍之間，其中，長榮甚至只有三倍左右，而本淨比都是台股中相對低檔標準，容易成為高息ETF的投資標的。

法人分析，若就可能的買入比重概估，多檔ETF預計分別可能買入長榮超過3萬張、陽明超過20萬張。

長榮 陽明海運 高股息

延伸閱讀

海運業 下季營運不淡

陽明、萬海 四檔活跳跳

00919配發0.72元！PTT盛讚「它」的功勞：最強高股息

這2天衝基隆！「陽明海洋文化藝術館」免費入館 「2024好港生活節」品美食聽音樂超Chill

相關新聞

三檔大型 ETF 都愛！陽明盤中跳空大漲衝上80元

臺灣指數公司6日公告富時羅素系列指數季度調整結果，陽明海運（2609）同獲元大高股息（0056）、元大台灣50（0050...

台股多頭歸隊？短短幾天反彈超過千點！狄驤「遛狗理論」：市場趨勢是主人

台股短短幾天就反彈超過千點，而我認為功臣就是前陣子的川普墨西哥關稅利空，其次還有大大小小的戰事利空...

台股開盤上漲94點！台積電開漲10元至1070元 這些操作題材可留意

台股9日開盤指數為23,287.79點，上漲94.52點。台積電（2330）開盤價為1,070元，上漲10元。

台股大戶歸隊拚年終行情 再戰23,713點前高

台股上周大漲930點，市場氛圍翻多。除外資連五買加持外，市場大戶群也紛紛歸隊，全力衝刺年終行情。法人預估，年底前，加權指...

就市論勢／半導體設備族群 聚光

美國準總統川普揚言上任後，將重新調整進口美國關稅政策。根據OECD貿易附加價值資料庫，2023年台灣對美最終需求貢獻約500億美元，假設川普對包括台灣在內的其他國家加徵10%進口關稅，台廠因此多繳納的關稅占台灣GDP比率達0.8%；但若企業將多數成本轉嫁給消費者，川普調漲10%關稅，對台灣整體產業影響將縮小為0.2%至0.4%。

梁彥平專欄／AI伺服器、高速傳輸 搶鏡

川普當選總統後，美股道瓊、S&P500、Nasdaq三大指數續創歷史新高，但台積電ADR股價卻反向回檔，拖累台股拉回修正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。