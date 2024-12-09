三檔大型 ETF 都愛！陽明盤中跳空大漲衝上80元

臺灣指數公司6日公告富時羅素系列指數季度調整結果，陽明海運（2609）同獲元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）等三檔納入成為成分股，長榮（2603）則獲得0056青睞，9日陽明直接跳空開高大漲，衝上80元，漲幅逾7%，創波段新高；長榮上漲逾3%。

富時羅素與證交所編製的台灣指數系列成分股，公布季調結果，其中都是追蹤臺灣50指數的0050、006208新增陽明、刪除亞德客-KY（1590）；追蹤臺灣高股息指數的0056也新增陽明，陽明同獲得三檔大型ETF納入。另0056也新增長榮為成分股。

在大型ETF的加持下，陽明今日大漲上衝，一度漲至81.4元，創下波段新高；長榮上漲逾3%，往前高241.5元前進，萬海（2615）也跟著其他二雄上漲，盤中漲幅逾4%。

法人指出，此波千億級大型ETF換股，是衝著長榮、陽明的高股息而來，長榮第3季單季就賺近三個資本額，第4季的獲利應該仍是高檔，雖然可能不會超越第3季，但要優於第2季應無疑問，若以全年每股純益60-70元概估，長榮今年的盈餘分配數字就有想像空間。

而從貨櫃三雄本益比來看，大約都落在三到四倍之間，其中，長榮甚至只有三倍左右，而本淨比都是台股中相對低檔標準，容易成為高息ETF的投資標的。

法人分析，若就可能的買入比重概估，多檔ETF預計分別可能買入長榮超過3萬張、陽明超過20萬張。