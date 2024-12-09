台股多頭歸隊？短短幾天反彈超過千點！狄驤「遛狗理論」：市場趨勢是主人

台股短短幾天就反彈超過千點，而我認為功臣就是前陣子的川普墨西哥關稅利空，其次還有大大小小的戰事利空...

投資朋友們應該還記得，前兩周我們碰到上述利空時，台股直接被壓到季線之下，但當時我就跟大家分享，市場上常常會碰到許多不確定性，而我們面對不確定性時，不需要思考得太複雜，在市場回測到合理位置就可以先站買方。

隨著短線上台股大漲千點，應該沒甚麼人在意上述利空了，也要恭喜有緣的投資朋友們。

但仍有不少投資朋友好奇，想知道我如何判斷市場的合理位置？以及我為何不怕這些不確定性，對市場這麼有信心？

簡單來說，我是「遛狗理論」的信仰者，股市就像一隻小狗，市場趨勢則是主人，而我們在遛狗的時候，小狗常常會到處亂跑，在主人的前後方亂竄，但小狗無論怎樣亂竄，最終仍會朝著主人的方向前進。

所以我們只要把台美股的走勢拉長一點看就能發現，市場上每隔一段時間都會出現大大小小的波動，但整體趨勢依然是往上走，這就是所謂的遛狗理論。

其中，我會先把季線當成判斷主人大方向的依據，因為季線是市場公認的生命線，而當市場有共識的時候，我們就會看到強勁的支撐，以及低接買盤。

尤其是小狗往回走的時候我更喜歡，因為這樣能把握低成本的進場機會，未來小狗回歸主人身邊，我就能有低成本的優勢，可以更好的應對各種狀況。

當然，技術面並不是萬能的，所以我還會搭配觀察總體經濟和產業面的變化，這也是我們每周周報會跟大家分享的，如果市場的基本面沒有問題，季線的方向也沒有改變，那當股市回到季線的時候，我就會勇敢站買方。

假如短線上碰到主力刻意釋放的雜訊利空，我更會站在買方，因為只要大趨勢沒有改變，等到短線看到賣壓竭盡，不久後往往會看到軋空和軋空手的大行情，這或許也是我們正在面臨的狀況。

那麼，台美股連續大漲後，小狗已經遠離主人了嗎? 投資人該如何掌握安全的布局機會？上周美債如期續創新高，已上車的投資人能開心到何時？還沒上車的投資人又該如何搭乘美債列車呢？

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