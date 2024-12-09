快訊

台中9輛四方電巴暗夜起火燒剩骨架 火調出爐：電池過度放電

第3胎生父成謎…張柏芝被爆偷生第4胎 神隱1年曝蹤跡

川普稱上周曾與習近平「溝通」 要求協助俄烏實現和平、未談台灣

永豐投顧：聚焦強勢股 不做無謂等待

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐投顧表示，這波由8月5日急殺後開始，計算到12月5日大盤反彈17%，但多達76%的股票表現落後，更有650檔以上的股票出現負報酬，配合年初以來的觀察，強者恆強，如果不幸持有弱勢股，可儘速汰換。

台股上周雖然漲幅不小，但是沒有成交量跟進，雖然站上23,000點，使得市場情緒偏向樂觀，但是始終無法凝聚買盤。然而觀察11月以來行情，日K線出現破底翻揚，已經清掃浮動籌碼，後續整理守穩23,000點，即可重啟攻勢。

永豐投顧表示，FED官員對於12月FOMC是否降息沒有肯定說法，市場對於美國經濟的預期也是偏樂觀，因此市場又在猜測降息幅度，一旦有經濟數據過熱，可能引發美股震盪，所以美股步伐也是進二退一，不能期待大步向前。

本週市場可能有回測，若出現交易量較大的波動，則是進場布局機會。焦點還是AI族群，買黑不買紅。

美股 股票 降息

延伸閱讀

台股大戶歸隊拚年終行情 再戰23,713點前高

債券ETF受寵 規模攀升

成長+收益 美國資產搶鏡

投資級債 布局時點到

相關新聞

三檔大型 ETF 都愛！陽明盤中跳空大漲衝上80元

臺灣指數公司6日公告富時羅素系列指數季度調整結果，陽明海運（2609）同獲元大高股息（0056）、元大台灣50（0050...

台股多頭歸隊？短短幾天反彈超過千點！狄驤「遛狗理論」：市場趨勢是主人

台股短短幾天就反彈超過千點，而我認為功臣就是前陣子的川普墨西哥關稅利空，其次還有大大小小的戰事利空...

台股開盤上漲94點！台積電開漲10元至1070元 這些操作題材可留意

台股9日開盤指數為23,287.79點，上漲94.52點。台積電（2330）開盤價為1,070元，上漲10元。

台股大戶歸隊拚年終行情 再戰23,713點前高

台股上周大漲930點，市場氛圍翻多。除外資連五買加持外，市場大戶群也紛紛歸隊，全力衝刺年終行情。法人預估，年底前，加權指...

就市論勢／半導體設備族群 聚光

美國準總統川普揚言上任後，將重新調整進口美國關稅政策。根據OECD貿易附加價值資料庫，2023年台灣對美最終需求貢獻約500億美元，假設川普對包括台灣在內的其他國家加徵10%進口關稅，台廠因此多繳納的關稅占台灣GDP比率達0.8%；但若企業將多數成本轉嫁給消費者，川普調漲10%關稅，對台灣整體產業影響將縮小為0.2%至0.4%。

梁彥平專欄／AI伺服器、高速傳輸 搶鏡

川普當選總統後，美股道瓊、S&P500、Nasdaq三大指數續創歷史新高，但台積電ADR股價卻反向回檔，拖累台股拉回修正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。