永豐投顧：聚焦強勢股 不做無謂等待

永豐投顧表示，這波由8月5日急殺後開始，計算到12月5日大盤反彈17%，但多達76%的股票表現落後，更有650檔以上的股票出現負報酬，配合年初以來的觀察，強者恆強，如果不幸持有弱勢股，可儘速汰換。

台股上周雖然漲幅不小，但是沒有成交量跟進，雖然站上23,000點，使得市場情緒偏向樂觀，但是始終無法凝聚買盤。然而觀察11月以來行情，日K線出現破底翻揚，已經清掃浮動籌碼，後續整理守穩23,000點，即可重啟攻勢。

永豐投顧表示，FED官員對於12月FOMC是否降息沒有肯定說法，市場對於美國經濟的預期也是偏樂觀，因此市場又在猜測降息幅度，一旦有經濟數據過熱，可能引發美股震盪，所以美股步伐也是進二退一，不能期待大步向前。

本週市場可能有回測，若出現交易量較大的波動，則是進場布局機會。焦點還是AI族群，買黑不買紅。