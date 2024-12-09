台股開盤上漲94點！台積電開漲10元至1070元 這些操作題材可留意

台股9日開盤指數為23,287.79點，上漲94.52點。台積電（2330）開盤價為1,070元，上漲10元。

群益投顧表示，指數收小黑止步連四漲，多頭攻勢稍降溫，但短期均線偏多架構未變，屬技術性修正，仍利偏多震盪表現。盤面族群輪動調整，依個股短線技術面變化換股操作因應。

操作題材可留意： AI驅動網路升級，資安軟體短多響起。AI趨勢下，各行各業加速導入AI應用及優化雲端服務，加上全球網路攻擊事件氾濫,，業亟需優化網路基礎架構，並建構安全網路環境。美國雲端軟體服務公司Salesforce、資安公司帕羅奧圖網路近期股價雙雙改寫新高，激勵資訊服務族群買盤增溫。

上周五（6日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,642.52點，下跌123.19點、跌幅0.28%；S&P500指數上漲0.25%；那斯達克指數上漲0.81%；費半指數上漲0.69%。台積電ADR跌0.63%。

最新公布的就業數據強化市場對聯準會（Fed）降息的押注。美股既已反映本月降息的預期心理，下周通膨報告能讓美股繼續攀高的門檻也愈來愈高。美國11月新增就業人數22.7萬，高於市場預期的21.4萬，失業率小幅升至4.2%，符合市場預期。美國10年期公債殖利率下跌3個基點至 4.15%。

那斯達克交易所已准許美超微（Super Micro）延後到明(2025)年2月25日前補交財務年報和季報。在新期限來臨前，美超微可維持在那斯達克掛牌交易；美超微股價受此利多激勵，盤後一度大漲近13%。

三大法人上周五集中市場合計賣超23.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超20億元，投信賣超25.8億元，自營商（自行買賣）買超4.4億元，自營商（避險）賣超22億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,227口至11,192口，其中外資淨空單減少2,025口至36,183口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,283口至15,314口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,800點，週賣權最大OI落在22,800點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.02下降至1。VIX指數上升0.1至19.14。外資台指期買權淨金額-1.14億元 ; 賣權淨金額0.08億元。整體選擇權籌碼面偏空。