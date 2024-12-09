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美股短期強弱不一 牽動台股供應鏈表現

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，受到美國科技股較為波動及關稅政策不確定影響，台股雖面臨調節壓力、但在重要權值股支撐下仍維持高檔震盪、類股輪動格局。長線AI趨勢仍是成長主軸，台股持續受惠AI結構性成長，但在大趨勢下短線仍可能出現修正調整，產業個股表現分歧。

就基本面，安聯投信台股團隊表示，相關調研資訊顯示AI需求仍然強勁，例如美國五大雲端服務供應商資本支出仍積極，預估到2025年第三季將維持雙位數成長。安聯台股投資團隊預估2025年整體企業獲利正成長14% ；其中，電子類股成長動能優於金融傳產，預估全年將成長約27%。

就題材面，安聯投信台股團隊表示，放眼未來一季，可關注包括明年元月上旬開跑的美國CES(消費電子展)、3月中下旬登場的AI晶片巨頭NVIDIA年度盛會，屆時可留意新品發表題材有望帶動的AI關注度。

另外，美股正面題材像是因雲端、電商等表現良好挹注財報，以及因應自身需求擴大自研晶片，對ASIC(客製化晶片)加單強勁，以及美國晶片公司財報展望受惠AI、大幅優於預期，全產品線成長，對台股相關網通族群亦帶來正面助益。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，美股短期強弱不一，牽動台股供應鏈表現。譬如NVIDIA公布第三季營收創紀錄，但第四季展望不如預期。GB200 AI伺服器開始陸續出貨，下一代GB300預計2025上半年推出，不排除第一季將出現晶片調整期，短線雜音可能干擾市場。

至於市場擔憂美國總統當選人川普上任後的關稅政策，安聯投信台股團隊表示，預期關稅提高難免影響企業，但各品項各公司議價能力、可取代性不同，面臨衝擊程度將有所差異，例如台灣晶圓代工龍頭可採取漲價因應，或針對使用美國廠晶片客戶加收價格等，企業利潤應不至大幅受到影響。

AI 台股 美國

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