台股大戶歸隊拚年終行情 再戰23,713點前高

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。（聯合報系資料照）
台股示意圖。（聯合報系資料照）

台股上周大漲930點，市場氛圍翻多。除外資連五買加持外，市場大戶群也紛紛歸隊，全力衝刺年終行情。法人預估，年底前，加權指數有機會再戰23,713點前高，甚至不排除上衝24,000點大關，為今年行情劃下完美句點。

根據CMoney統計，上周台股千張大戶人數較前周增51人，其中以華航（2610）大增24人最多，國泰金增十人排第二，接下來是長榮航、南亞科、致和證及創惟等都增加七人，華邦電及華星光增加六人，奇鋐、日月光投控、富邦金、鴻準及彰銀增加五人。

華航、國泰金及長榮航都受惠內資大戶及外資雙重加持，上周股價表現全都打敗大盤，分別上漲5.6%、4.5%、8.3%，華航股價衝到近二年高點，長榮航更是創新高。另外，創惟大漲23%，奇鋐漲逾一成，漲幅最驚人。

法人分析，接近年底，外資準備放假去，將由內資控盤主導，市場大戶更是不可忽視的力量，有助多重作帳（集團、法人）與作夢行情發酵。統計顯示，1987年以來，台股在12月收紅機率為76%，為全年最高的一月。

綜合華南投顧董事長儲祥生、台新投顧副總經理黃文清看法，美股主要指數再創新高，台股年底行情持續看多，法人及大戶更已開始布局明年看好的標的，投資人不妨觀察參考。

台股11月底破底翻後，12月起明顯轉強。美股上周五（6日）三大指數收紅，僅道瓊指數小跌0.2%，但S&P 500及那斯達克指數再創歷史新高，費城半導體指數也走強，有望激勵台股走揚。

另外，本周可關注台積電除息、上市櫃公司公布11月營收、美國公布消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）等。市場人士普遍認為，如果通貨膨脹持續下滑，有利美國聯準會（Fed）於18日降息1碼，將形成資金活水，持續推動多頭行情。

就技術面來看，永豐投顧指出，台股上周大漲，但成交量並沒有跟著增溫，有待補量。加權指數只要能站穩23,000點，就有望持續上攻。一旦大盤回測並出現交易量較大的波動，則是進場布局的機會。

台股 國泰金 長榮航

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