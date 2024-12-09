一周盤前股市解析／製鞋、加密幣概念 吸睛

台股上周五（6日）在台積電（2330）ADR上漲近2%激勵中，以小漲11點開出，但在短線漲多，再加上逼近前波高點壓力區，導致盤勢由紅翻黑，隨後即在平盤上下狹幅震盪，終場指數下跌75點、以23,193點作收，持續守穩各期均線。

台新投顧協理范婉瑜指出，聯準會主席鮑爾重申，未來將謹慎降息，且美國經濟近況良好，帶動美股震盪走揚，激勵台股反彈，外資也回補台股。

然來自川普的關稅消息，仍是潛在不確定因素，市場資金謹慎，將壓抑指數反攻力道。操作優先選擇有題材的強勢股，包括製鞋業、加密貨幣概念股、軍工概念股、跨入半導體領域的工具機股、BBU供應鏈。

統一投顧協理陳晏平表示，美國政府對中國祭出新一波晶片出口禁令，但實際對台廠衝擊不大，儘管鮑爾重申降息須謹慎，然美國11月ISM非製造業指數及ADP就業人數低於預期，市場預期本月降息機率提升至70%以上。

根據過往台股20年的統計資料，11月收黑、12月上漲機率逾90%，有利作帳行情啟動，技術面短多確立，盤面類股及個股輪動健康，後續仍須觀察外資期貨空單和成交量變化。

操作上建議逢低分批布局，並汰弱留強。選股方向以AI概念股、消費性電子、PCB、航空、汽車零組件、紡織製鞋、及高殖利率的營建及壽險等族群為主。

第一金投顧協理黃奕銓認為，明年面臨兩大課題：第一，川普政策的不確定，美國優先的想法將對非美製造業供應鏈開始承受壓力；第二是成長性趨緩，今年因去年基期相對低而有明顯成長，但展望明年，除AI以外其他需求仍是溫和成長，且AI展望雖沒問題，但成長性趨緩，市場波動可能加劇。