梁彥平專欄／AI伺服器、高速傳輸 搶鏡

經濟日報／ 梁彥平
AI伺服器示意圖。聯合報系資料照
AI伺服器示意圖。聯合報系資料照

川普當選總統後，美股道瓊、S&P500、Nasdaq三大指數續創歷史新高，但台積電（2330）ADR股價卻反向回檔，拖累台股拉回修正。所幸，上周起指數出現強彈，樂觀氛圍迅速化解技術面M頭疑慮並站上所有均線，尤以櫃買指數與電子指數跌深強彈最為亮眼。

外資市場信心回升轉向現貨買超，對台股形成支撐作用，但仍需觀察外資期貨空單是否持續回補，留意傳產族群能否轉強出現年底作帳行情，帶動成交量能擴增，維持台股多頭續航力進而挑戰前波高點。

展望明年，全球經濟成長朝向持續復甦軌道前行，但川普MAGA（讓美國再次偉大）政策將以減稅降費為主軸，財政赤字也將導致通膨和利率走揚，加重政府債務負擔。同時，歐洲各國為了應對經濟挑戰，採取一系列財政收支緊縮措施，加上中國大陸擔憂經濟衰退所帶來的財政擴張措施，顯示國家債務不斷攀高進而影響經濟穩定和發展。

因此，貨幣政策逐步轉向控制財政赤字的趨勢，將成為明年各國面臨的重要挑戰，而財政收緊的政策通常伴隨著貨幣供給減少，金融市場流動性降低，從而減少風險性資產的投資，恐進一步引發股市波動。

國際金融機構也開始將人工智慧（AI）貢獻因子加入經濟成長的生產函數，AI轉換經濟成長率的貢獻比例已達逾二成，AI帶給全球經濟成長動能與生產效益提升的路徑也將延續到2025年，且企業營收與獲利的成長也來自智能技術滲透力的正面反饋。

因此，AI賽道正在經歷迅速的擴展和爆發階段，隨著算力的增強，不斷拓展終端的應用場景與功能，以及透過跨領域深度融合來改變企業運作模式與優化供應鏈管理。因此，AI產業從基礎建設資本支出增加到終端設備應用全面擴展與創新仍是主流趨勢，AI概念股逢低布局，應是農曆年關前神龍擺尾的投資方向。

台股短線盤面熱門股確實呈現漲多震盪的走勢，應逢高獲利落袋為安，並轉以區間價差操作為宜，且台股連續跳空開高致使乖離擴大，指數漲幅幾乎由電子權值股主導撐起，非電族群強弱差異偏大，鋼鐵與塑化龍頭股價持續走低，引發市場觀望謹慎的心態，造成量能無法擴展。

因此，短線指數技術面乖離修正在所難免，但卻是逢低布局績優股的好時機，選股以AI伺服器、高速傳輸與高階顯卡等族群為主。

（作者是世新大學財金系副教授）

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