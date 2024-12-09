就市論勢／半導體設備族群 聚光

盤勢分析

美國準總統川普揚言上任後，將重新調整進口美國關稅政策。根據OECD貿易附加價值資料庫，2023年台灣對美最終需求貢獻約500億美元，假設川普對包括台灣在內的其他國家加徵10%進口關稅，台廠因此多繳納的關稅占台灣GDP比率達0.8%；但若企業將多數成本轉嫁給消費者，川普調漲10%關稅，對台灣整體產業影響將縮小為0.2%至0.4%。

此外，由於川普預計重新檢視中國大陸的永久正常貿易關係（PNTR）地位，假設中國大陸最惠國待遇被取消，台灣與中國大陸相對生產成本將發生顯著變化，加上台灣作為安全供應鏈重要角色，整體而言，台灣可能受惠於川普政府貿易政策利多，相對讓台股陷入風險的可能性不大。

投資建議

台積電（2330）憑藉製程技術領先，正積極擴產，以應對AI趨勢帶來的強勁需求。台積電美國新廠將先採用4奈米量產，獲得多家國際晶片大廠採用之餘，在台灣2奈米布局也如火如荼地進行，未來2奈米總產能需求將超越3奈米。

超微（AMD）的筆電晶片將隨著2奈米試產爬坡，這是台積電首次在初期試產階段接受蘋果以外訂單。台積電2奈米量產將順利進行，預期先進製程相關的晶圓代工、先進封裝類股，半導體擴廠相關的無塵室、半導體設備類股皆可望受惠。