本周台股展望 法人：觀望猶豫 等待量能

台股上周五指儘管收盤小跌74點、指數收在2萬3193點，但無損上周強勢反彈，全周指數大漲930點、周線漲幅4.18%，平均日均量3694.21億元，帶動指數回升至短中長天期均線之上。法人表示，上周雖漲幅不小，但沒有成交量跟進，本周市場可能回測，若出現交易量出現較大波動，是進場布局機會。

三大法人上周資金動向方面，外資與自營商反手回補台股，外資買超761.11億元、自營商買超66.97億元，反而是投信法人中斷連續27周的買超態勢，小幅調節13.69億元，三大法人合計買超814.39億元。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，台股上周大舉反彈，目前市場對於2025年台股企業評價與獲利能力預估值持續上修，有實質營運表現做後盾，且12月一向為財報空窗期，根據歷史經驗，12月月線收漲機率高，至年底前台股仍有表現空間。

針對南韓政局不穩，杜欣霈認為，目前情勢變化迅速，國際廠商也在持續觀察，預期短線對台股的轉單效應有限，除非未來事件嚴重性再度上升，甚至北韓出現動作，才將進一步影響供應鏈廠商的動向，但南韓股市近期震盪在所難免。

永豐投顧分析，台股上周雖站上2萬3000點，使得市場情緒偏向樂觀，但是始終無法凝聚買盤；然而觀察11月以來行情，日K線出現破底翻揚，已經清掃浮動籌碼，後續整理守穩2萬3000點，即可重啟攻勢。此外，本波由8月5日急殺後開始，計算到本月5日大盤反彈17%，但多達76%的股票表現落後，更有650檔以上的股票出現負報酬，投資人如果持有弱勢股，建議儘速汰換。

永豐投顧認為，本周市場可能有回測，若出現交易量較大的波動，則是進場布局機會，焦點還是AI族群，買黑不買紅，本周指數區間看2萬2800點至2萬3700點。杜欣霈建議，可擇機布局明年具有成長或復甦契機之科技類股，包括伺服器、散熱零組件、光通訊、邊緣運算相關、規格升級IC設計等，其中不少中小型股為零組件相關，傳產族群則可聚焦汽車零組件、半導體級特化、紡織製鞋、重電等。