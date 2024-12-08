台股周線翻紅 整體多方格局不變

加權指數6日下跌74點，收在23,193點，小跌0.3%，成交量3,704億元。籌碼面部分，三大法人賣超23.4億元，其中外資期貨淨空單減少2,025口至36,183口，現貨買超20.0億元，投信賣超25.8億元，自營商賣超17.6億元。不過上周加權指數仍上漲930點，漲幅4.1%，周線翻紅。

美國11月非農就業人數新增22.7萬人，優於市場預期，預料聯準會（Fed）12月會議仍將降息1碼，上周五美股四大指數僅道瓊工業指數收黑。永豐期貨指出，上周台股漲幅兇猛，且由於本月合約振幅已大，台股再度大漲難度高，導致加權與櫃買指數6日開平盤跌。盤面除了可望受惠轉單的記憶體較為強勢，近日噴出的軟體類股維持多方型態，而BBU、電源供應器、被動元件等類股表現則較為震盪。

永豐期貨分析，大盤漲多回檔在所難免，不過後續若要維持多方走勢，目前位階必須維持狹幅震盪或盤漲，若未來兩周內指數跌破區間下緣，指數將再度轉空，提醒投資人留意風險。