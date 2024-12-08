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未來一周美股二大觀察變數 這些數據將公布

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
美股示意圖。（路透）
美股示意圖。（路透）

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有兩大觀察變數。首先是經濟數據，未來一周將公布美國第3季單位勞工成本、11月消費者物價指數（CPI）生產者物價指數（PPI）等。

由於美國聯準會（Fed）將在17~18日召開利率政策會議，最近公布的經濟數據都將影響Fed決策，特別是通貨膨脹及就業數字。市場目前預期，Fed在18日降息1碼（即0.25個百分點）的機率高。

其次是企業財報。未來一周公布財報的企業包括甲骨文、博通、Adobe、MongoDB、好市多、梅西百貨等。

Factset統計，到11月22日為止，市場預期2024年S&P 500企業獲利將成長9.4%，2025年進一步成長15%，其中，科技股成長力道尤其強勁。富蘭克林投顧表示，美國就業市場持穩，消費旺季來臨也可望支撐內需股。

價值股最近表現強勁，富蘭克林投顧認為，這種強勁動能具有持久力，因為經濟增長有望持穩，通膨也已經回落。各國央行正在降息，而人工智慧（AI）與基礎設施支出仍在繼續，相信在宏觀環境仍強勁下，不確定性造成的任何市場錯位都將為耐心選股者創造機會。

富蘭克林投顧也看好美國小型價值股具有上漲空間。美國小型股估值仍低於大型股，加上小型股能充分受惠於美國內需強勁，近期不難找到估值有吸引力、具良好獲利增長潛力的績優小型股。

富蘭克林投顧 消費者物價指數 美國聯準會

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