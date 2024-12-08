外資狂敲強棒後勁十足 凱基金、華航等買超均逾萬張

台股上周在外資連五買、累計買超761.1億元的帶動下，單周大漲4.1%，收在23,193點。外資本月來轉賣超為買超，統計顯示，華航（2610）、凱基金、長榮航、台積電等14檔個股獲得外資大幅買超，股價表現普遍優於大盤。

CMoney統計，本月以來，華航、凱基金、長榮航、台積電、華南金、國泰金、富邦金、中信金、日月光投控、緯創、永豐金、奇鋐、台光電、元大金等14檔個股獲得外資買超最多，單周買超張數都超過1萬張。

接近年底，外資除布局電子股外，還買超金融股及傳產股的指標龍頭企業。在外資買超最多的14檔個股中，以金融股占七檔最多，其次是電子股占五檔、傳產股兩檔。

就張數來看，外資本月來最愛華航，大買13.2萬張，加上投信也買超1.4萬張，推升股價上漲5.6%。華航前三季營收及獲利為同期新高，市場持續看多未來貨運及客運需求。

另一檔外資大買的傳產股則是長榮航，受惠於前三季獲利創歷史新高，股價本月來大漲8.3%，衝到歷史新高。本月來除外資買超3.9萬張外，投信及自營商也都站在買方。

本月來外資買超最多的14檔強勢股

14家上市金控前十月獲利已是歷史同期新高，11月獲利更上層樓，今年可望成有史以來最賺錢的一年。法人看好明年股利發放也有機會創新高，除外資大買外，投信也加緊布局，自營商則酌量加碼。

本月以來，外資最愛的金融股為凱基金、華南金、國泰金等，投信偏愛中信金、凱基金、國泰金等，自營商則搶進永豐金及元大金。這些金融股的同期間漲幅介於4.5~5.1%，漲勢相當整齊。

電子股方面，台積電是外資的布局重點，本月來買超3.8萬張，推升台積電股價大漲6.9%，也是加權指數力守23,000點之上的關鍵。此外，外資本月還買超日月光投控、緯創、奇鋐、台光電等，人工智慧（AI）趨勢仍是主軸。



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