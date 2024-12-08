台股贏南韓市值差距擴大 未來一年可望繼續跑贏

台股今年大漲近30%，正朝2009年以來最佳年度邁進，相較下，南韓股市今年走勢本已不振，現又再增添「戒嚴之亂」的政治動盪，一升一降之間，兩地股市市值差距現在擴大到約9,500億美元。彭博資訊分析，以台灣在AI供應鏈中的絕對優勢，未來一年股匯市可望繼續跑贏南韓。

由於台灣坐擁全球AI供應鏈無可取代的關鍵地位，全球AI產業先鋒輝達（NVIDIA）、微軟、OpenAI等均增加向台灣供應商的採購。彭博預期，台灣主要貿易競爭者南韓政情不穩為經濟產業發展蒙上陰影，台股相對勢將持續上漲，新台幣表現也預料會比韓元強。

占台股權重近四成的台積電（2330），今年股價大漲80%，對台股上漲貢獻卓著。相形之下，南韓市值最大的三星電子，今年股價重挫31%，拖累南韓股市表現。

台股vs.韓股市值 圖／經濟日報提供

高盛的分析報告指出，台股是亞洲中與AI領域相關性最高的市場，有超過40家企業被納入MSCI台灣指數中，權重占比達73%。MSCI韓國指數只有三星、SK海力士兩家公司與AI主題有關，僅占指數權重約三成。分析師對MSCI台灣的每股盈餘平均預估今年已調升33%至歷史新高，對MSCI韓國的每股盈餘預估卻自8月以來下降5%。

摩根大通認為，在與美國貿易戰中，台灣比南韓處於更有利位置。巴特拉等分析師在報告中提到，2018年中美貿易戰中，許多台灣出口品因為是美國科技業的關鍵零組件，被豁免關稅，「這次可能出現類似情況」。