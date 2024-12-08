台股資金行情燒 拚年終擺尾
台股盤勢高檔震盪，觀察近年來，耶誕節前後一個月的大盤走勢，上漲機率平均由五成七攀升至七成九。法人昨（6）日表示，耶誕節傳統旺季後，緊接著還有元月紅包效應題材，今年台股資金匯聚的年終擺尾行情將受期待。
台新投顧副總黃文清表示，雖然外資長假期間，對台股買賣趨緩，盤面主要由內資點火撐盤，配合月底、季底、年底的三重作帳，指數在年底前仍有機會震盪盤堅，明年1月行情，多頭將有機會開展新一波攻勢。
根據統計，過去15年以來，耶誕節前後一個月的上漲機率分別為57%、79%，平均漲幅為1.6%、2.5%；若將時間拉長至耶誕節前後兩個月，上漲機率則為64%、71%，平均漲幅更攀升至分別為3.3%、3.8%。
歷年來年底12月到隔年的2月，台股上漲的機率都相當高，投資人若能把握時點進場逢低布局，應該可有不錯的投資報酬率。
富邦投顧董事長陳奕光認為，通常年底到隔年1、2月，會因耶誕節傳統旺季緊接元月紅包效應題材持續發酵，市場容易匯集資金，股市也較容易有行情。產業面上，年底上市櫃公司旺季出貨回溫，配合明年景氣展望向上，預期台股明年應不會太差。
基本面來看，台灣出口恢復成長，全球平均利率降低可望刺激需求。台積電（2330）業績超乎預期，加上面板廠轉虧為盈、金融股獲利大增，以及新台幣貶值帶來的匯兌收益，2024年整體上市櫃獲利估計達3.89兆元，年增32.8%。
展望2025年，雖金融股比較基期高、傳產股也因揮別奧運題材加持而出現下滑，但因台積電CoWoS產能加倍開出、GB200伺服器量產出貨，電子股獲利動能仍強，預計將帶動整體企業獲利再上層樓。
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