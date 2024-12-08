年終歲末「旺季節慶概念股」 中華電、網龍等蓄勢攻堅

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台股示意圖。（聯合報系資料庫）
台股示意圖。（聯合報系資料庫）

年終歲末假期即將到來，耶誕、元旦跨年效應備受期待，加上學生寒假將至，網路電信、遊戲、餐飲、飯店、百貨零售等五大旺季族群，已躍居為台股盤面上的「旺季節慶概念股」，全力搶攻跨年商機，包括中華電（2412）、網龍、雲品等15檔，股價走勢蓄勢待發。

年底倒數最後三周，根據歷來統計，與休假相關的線上遊戲、遊戲機、網路電信、餐飲、百貨等，每當假期時節，不但營收大幅增長，股價平均漲幅相對亮麗，顯示旺季題材將有機會發酵。

富邦投顧董事長陳奕光表示，在科技產業部分，「旺季節慶概念股」可以聚焦在線上遊戲、行動寬頻連線、遊戲機及零組件，以及搭上國外耶誕節買氣的電子書等，都值得關注。

線上遊戲方面，第4季原本就是線上遊戲業者的旺季，包括智冠、網龍、橘子等，均計畫推出新款遊戲，有機會推升營運走高。

網路電信業者包括中華電、遠傳、台灣大等，近年來除搶攻5G、行動上網商機外，更針對智慧用戶打造行動以及家庭娛樂，可望將旺季商機一路延伸到明年農曆年。

傳產方面，餐飲、飯店、百貨零售等族群，也將全力搶攻節慶商機，並由五星級飯店領軍，12月中下旬的冬至、耶誕節、跨年等，餐廳訂位狀況紛紛傳出捷報，瓦城、豆府、亞洲藏壽司、雲品等個股，第4季將達全年最高峰。

台新投顧副總黃文清指出，時序進入歲末年終，聚餐商機增加，在12月至1月的節慶、跨年等因素激勵下，餐飲業績同步看旺，統一超、全家、寶雅等百貨零售業的年底最後一檔國曆新年商機，業績也可望增溫。

線上遊戲 跨年 餐飲業

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