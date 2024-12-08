外資買賣超金額 牽動台股

台股市值已突破70兆元、再寫歷史新高，其中，外資持股市值也一舉上衝至33~35兆元的高峰，根據大數據資料顯示，外資接下來的買賣動作，也將直接左右行情漲跌，當中，持有市值最高的台積電也來到20兆元後，對盤面的影響，更是重中之重。

根據統計，台股指數在今年7月11日寫下24,416點歷史新高，市值也寫下78.07兆元的新猷，而隨著日銀升息、聯準會二度降息、美國總統大選等外在因素牽動，大盤目前在23,000點上下震盪，市值也在73~75兆元之間游走。

觀察外資動向，持有台股市值也在7月11日同一天上衝至35.24兆元、占比達45.15%，在11月下旬時則為32.14兆元、占比降為44.32%，其中，外資持有台積電的張數至今約1,900萬張，與7月11日相較，下降約近30萬張，持股比率為73.5%，也就是外資的多空態度，將左右台積電（2330）的股價走勢。而台積電目前又占台股目前權重達36.6%，是第一大權重股，台積電目前在股價站上千元大關後，目前每跳動1檔（5元），影響大盤的漲跌點約40點，意即外資對台積電的多空態度將直接影響台股的漲跌。

而自台積電10月中旬最新季度法說會後，不論是美系、歐系還是亞系外資，評等都是買進、Overweight等正向評價，同時，目標價最低的是1,330元、最高的則來到1,540元，與目前又壓回至千元附近的股價，顯示上檔至少有三至五成的空間。