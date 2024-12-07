聽新聞
0:00 / 0:00

市場預期台股短期仍持續波動 防守拚反彈靠Smart多因子策略布局

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
在台股加權指數經歷了連續一周的下跌（11/25-11/29）後，終於在12月2日迎來了轉機，當日指數上漲474點，收於22,736點，並於隔日12/3日再度站回2萬3千點大關。 情境示意圖／Ingimage
在台股加權指數經歷了連續一周的下跌（11/25-11/29）後，終於在12月2日迎來了轉機，當日指數上漲474點，收於22,736點，並於隔日12/3日再度站回2萬3千點大關。 情境示意圖／Ingimage

台股加權指數經歷了連續一周的下跌（11/25-11/29）後，終於在12月2日迎來了轉機，當日指數上漲474點，收於22,736點，並於隔日12/3日再度站回2萬3千點大關。此外，外資的淨空單也再降回到4萬口以下。雖跡象顯示台股正朝樂觀方向邁進，然而，受到川普關稅言論的影響，市場仍預期台股短期內將繼續在震盪區間內波動。

不過從近期利多消息來看，中東地緣政治風險降溫使得市場的避險情緒趨緩、美國4大CSP資本支出持續增加代表看好AI未來發展應用、中經院發布的PMI(採購經理人指數)較上月提升顯示第4季景氣較佳，以及傳出特斯拉執行長馬斯克大額急單搶購GB200晶片等消息，都支撐著台股中長期基本面仍看好。

Smart 多因子 在波動中導航投資起跑點

雖然AI基本面看好，但投資人若怕市場過於波動或者找不到進場時機點，此時不妨考慮由富蘭克林華美所推出的市值型ETF：00905 FT臺灣Smart ETF，00905主打多因子選股策略，透過成長、價值、股利、品質四大優勢精準掌握台股產業資金脈動，來達到漲時重勢：在多頭中追求更高的成長報酬；跌時重質：在空頭中找尋被低估價值的潛力公司，追求市場反彈後的補漲契機。

00905目前前十大持股分別為台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）、富邦金（2881）、台達電（2308）、國泰金（2882）、中華電（2412）、嘉澤（3533）、長榮航（2618），持股以半導體占比42%為主。

歷經多空淬鍊 多因子策略表現優異

00905在上半年AI多頭熱潮與下半年市場波動下，今年以來報酬率表現仍優異，而資產規模也持續從年初的19億一路增長突破70億(資料來源：富蘭克林華美投信官網，2024/12/3)；受益人數相比年初成長143%來到5萬5千人，顯示越來越多人關注並持有00905，做為參與新一波AI熱潮的新選擇。

AI 台股

延伸閱讀

川普至少延攬6位富豪 2025年內閣總身價將超過62億元

美國史上最大金主 馬斯克花了2.5億美元為川普助選

白宮AI加密幣沙皇 川普拍板…凸顯最大金主對華府影響力

ChatGPT專業版 每月200美元

相關新聞

外資狂敲強棒後勁十足 凱基金、華航等買超均逾萬張

台股上周在外資連五買、累計買超761.1億元的帶動下，單周大漲4.1%，收在23,193點。外資本月來轉賣超為買超，統計...

台股贏南韓市值差距擴大 未來一年可望繼續跑贏

台股今年大漲近30%，正朝2009年以來最佳年度邁進，相較下，南韓股市今年走勢本已不振，現又再增添「戒嚴之亂」的政治動盪...

年終歲末「旺季節慶概念股」 中華電、網龍等蓄勢攻堅

年終歲末假期即將到來，耶誕、元旦跨年效應備受期待，加上學生寒假將至，網路電信、遊戲、餐飲、飯店、百貨零售等五大旺季族群，...

台股資金行情燒 拚年終擺尾

台股盤勢高檔震盪，觀察近年來，耶誕節前後一個月的大盤走勢，上漲機率平均由五成七攀升至七成九。法人昨（6）日表示，耶誕節傳...

外資買賣超金額 牽動台股

台股市值已突破70兆元、再寫歷史新高，其中，外資持股市值也一舉上衝至33~35兆元的高峰，根據大數據資料顯示，外資接下來...

市場預期台股短期仍持續波動 防守拚反彈靠Smart多因子策略布局

在台股加權指數經歷了連續一周的下跌（11/25-11/29）後，終於在12月2日迎來了轉機，當日指數上漲474點，收於2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。