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證交所參與金融服務愛心公益嘉年華 以實際行動關懷社會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所參與金融總會暨台北市政府聯合主辦「2024年金融服務愛心公益嘉年華」，12月7日(周六)上午9點50分在國父紀念館館前廣場熱鬧登場。活動以金融知識宣導、慈善公益及金融防詐騙為主題，期盼藉由此類活動喚起民眾對金融知識暨防範詐騙的重視，及對社會弱勢族群的關懷。

證交所為響應這個有意義的活動，在「金融教育區」設置攤位，將證券知識、ESG（環境保護、社會責任、公司治理）、投資ETF風險及防範金融詐騙等議題，以寓教於樂的遊戲方式與民眾互動，營造活動的熱烈氛圍，及達到教育宣導之效。

這次園遊會活動規劃「金融教育區」、「愛心公益區」及「美食區」等區域，總計逾145個攤位。其中「金融教育區」由金融業者及證券周邊機構共同設攤，希望在歡樂的活動中，讓民眾對日趨複雜且多元化的金融知識有更進一步的認識。證交所將宣傳5D反詐行動、12月2日起零股交易撮合時間由一分鐘改為五秒鐘、零股於12月30日起可為交割借券出借等最新資訊，以達普惠金融宣傳推廣目的。

園遊會現場活動內容十分豐富，「舞台區」有精彩表演，另可捐發票獲得園遊券參加摸彩活動，獎品包括70吋液晶電視、掃地機器人、摺疊自行車、20L電烤箱等豐富獎項，歡迎民眾踴躍參與。

詐騙

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