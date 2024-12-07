緯穎目標價 高盛喊3,192元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
緯穎。聯合報系資料照
緯穎。聯合報系資料照

AI伺服器明年將維持成長趨勢，伺服器大廠緯穎（6669）有望持續受惠。外資高盛證券於最新報告中指出，AI於明年將維持強勁成長，並且GPU伺服器的貢獻將日益增加，看好緯穎因此受惠，給予「買進」的評級，目標價3,192元。

針對AI伺服器展望，高盛指出，依然看好AI伺服器市場，在ASIC市場需求強勁帶動下，GPU伺服器將於明年放量；而緯穎在不斷擴充產品之外，同時更尋求在業務上有更多元的客戶。

另外，針對一般伺服器，高盛表示，一般伺服器今年成長率高於預期，呈現逐季成長態勢，明年將再上層樓，反映出一般伺服器並未被AI伺服器取代；而緯穎在客戶預算成長下，也將重新聘請研發人員，以支援未來幾年的成長。

面對目前國際情勢複雜、地緣政治衝突不斷，緯穎的主要策略為生產據點多元，以分散將面對的風險。

高盛指出，雖然目前墨西哥仍是緯穎的主要據點，以方便出貨到美國，但馬來西亞的生產基地也正進入量產，並從系統組裝擴展到PCBA。

AI 伺服器 緯穎

延伸閱讀

亞馬遜AI應用升級 廣達、緯穎吃補

最牛一輪／緯穎跨步 統一46衝鋒

川普高關稅衝擊 ODM 廠商 大摩解析「三挑戰」：緯穎影響大

最牛一輪／緯穎亮眼 國泰47沾光

相關新聞

台積熄火 台股中止連四漲

美股回跌，台積電短線漲多收黑，連動台股昨（6）日開高收低，但仍守穩各均線不破，終場跌74點收23,193點，成交量3,7...

大立光、臻鼎 外資按讚

野村證券在最新釋出的「亞洲蘋果供應鏈」報告中看好，iPhone系列於2025年將是傳承與創新並行的一年，從硬體到產品線重...

緯穎目標價 高盛喊3,192元

AI伺服器明年將維持成長趨勢，伺服器大廠緯穎有望持續受惠。外資高盛證券於最新報告中指出，AI於明年將維持強勁成長，並且G...

就市論勢／伺服器、散熱、光通訊 搶鏡

加權指數昨（6）日開高收黑，終場跌74點，跌幅0.3%，收在23,193點，但無損本周台股強勢反彈，全周加權指數大漲930點，周線漲幅4.18%，平均日均量3,694億元，指數再度回升至短中長天期均線之上。

一周熱門零股／台積、00929 成交前二名

零股交易新制登場、行情反彈、復華台灣科技優息（00929）配息不如預期等因素激盪中，全周零股交易非但未見爆量熱絡市況，反...

ETN趨勢導航／統一智慧電動車N單周漲5.9%

台股受惠外資感恩節過後啟動回補，本周上演破底翻走勢，收復短、中、長均線及23,000點等多道關卡，追蹤台股標的為主的指數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。