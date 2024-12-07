緯穎目標價 高盛喊3,192元

AI伺服器明年將維持成長趨勢，伺服器大廠緯穎（6669）有望持續受惠。外資高盛證券於最新報告中指出，AI於明年將維持強勁成長，並且GPU伺服器的貢獻將日益增加，看好緯穎因此受惠，給予「買進」的評級，目標價3,192元。

針對AI伺服器展望，高盛指出，依然看好AI伺服器市場，在ASIC市場需求強勁帶動下，GPU伺服器將於明年放量；而緯穎在不斷擴充產品之外，同時更尋求在業務上有更多元的客戶。

另外，針對一般伺服器，高盛表示，一般伺服器今年成長率高於預期，呈現逐季成長態勢，明年將再上層樓，反映出一般伺服器並未被AI伺服器取代；而緯穎在客戶預算成長下，也將重新聘請研發人員，以支援未來幾年的成長。

面對目前國際情勢複雜、地緣政治衝突不斷，緯穎的主要策略為生產據點多元，以分散將面對的風險。

高盛指出，雖然目前墨西哥仍是緯穎的主要據點，以方便出貨到美國，但馬來西亞的生產基地也正進入量產，並從系統組裝擴展到PCBA。