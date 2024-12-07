台積熄火 台股中止連四漲

美股回跌，台積電（2330）短線漲多收黑，連動台股昨（6）日開高收低，但仍守穩各均線不破，終場跌74點收23,193點，成交量3,704億元，呈現「價跌量縮」格局，反應技術面修正乖離；單周大漲930點、漲幅4.1%，帶動上市總市值提升至74.39兆元，單周增加3.22兆元。

盤面個股漲跌互見，類股漲多跌少，其中以營建股漲2.3%最強勢；族群中，以碳盤查、USB 4.0、輝達AI伺服器等族群表現最亮眼；千金股僅緯穎、穎崴收紅，力旺持平，餘均下跌收黑。

三大法人共賣超台股23.4億元、由買轉賣。其中外資買超20億元，連五買、累計買超761.1億元；投信賣超25.8億元，連三賣、累計賣超66.8億元；自營商賣超17.6億元，連二賣、累計賣超23億元。八大公股行庫持續站在賣方，保留銀彈，昨天賣超15.8億元、連五賣。

值得注意的是，進入12月以來，外資原本賣多買少的慣性變臉，改為連續性買超，帶動台股本周大漲930點，表現強勢；昨日外資台指期未平倉淨空單也減少2,025口，降至36,183口，股期雙市均轉偏多。

綜合兆豐投顧董事長李秀利、富邦投顧董事長陳奕光看法，大盤本周跳空強勢且迅速大漲，看好盤勢盤堅格局機會大。隨月線與季線即將交叉，預料此處會有強力支撐，下檔區間看22,800至22,900點，有望挑戰前波高點的23,713點。

此外，李秀利與陳奕光持續看好年底台股封關行情表現的主要利多有四大：一，台積電ADR與現股溢價幅度來到23%，近半年高點，溢價收斂行情可期，台積電走揚將有助大盤續攻。

二，CES展明年1月7日登場，AI、AI醫療、機器人、自駕車等題材股將有表現機會；三，年底投信、自營商、集團股作帳與旺年會行情進入白熱化階段，有利多頭表現；四，9月聯準會降息2碼、11月再降1碼，目前聯準會已進入緘默期，市場預期12月再降1碼機會高。