無懼台股波動 11月定期定額買股金額151億元、改寫次高

台股11月先漲後跌，散戶投資人看好年終行情，回頭進場承接。臺灣證券交易所6日公布，11月定期定額買股金額達151.5億元，較前一月增加2.6億元或1.7%，改寫單月歷史次高規模。

美國總統大選由川普勝出，加徵關稅議題浮上檯面，台股11月在挑戰23,700點功敗垂成後，上演「假突破、真拉回」走勢，下旬一度殺破季線、半年線，及11月1日22,231點前波低點，直到22,000點才獲得初步支撐。

不過，歷史統計數據顯示，往年12月到隔年1月美股及台股都有亮麗表現，加上押寶年底作帳、作夢行情，散戶投資人於11月逢低進場，單月定期定額買股金額於148億元附近盤旋三個月後，再度見到明顯增加現象。

證交所最新統計，11月定期定額買股金額增至151.5億元，較10月的148.9億元9.6億元增加2.6億元或1.7%，僅次於今年7月締造的157.9億元單月歷史新猷，持續扮演穩定台股的一股新興力量。

證交所資料顯示，台股11月當沖比37.1%，較前一月的35.8%攀升，顯示短線客在大盤劇烈波動時操作更加積極，當沖戶數11.7萬戶，亦較上月的11.3萬戶增加，至於有交易戶數增至374.7萬戶，顯示部分資金逢低進場加碼。