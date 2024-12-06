ETN趨勢導航／統一智慧電動車N單周漲5.9%

台股受惠外資感恩節過後啟動回補，本周上演破底翻走勢，收復短、中、長均線及23,000點等多道關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，統一智慧電動車N（020030）單周上漲5.95%，登上冠軍寶座。

美股市場氛圍仍佳，四大指數除費半外，其餘均延續偏多震盪創高格局，加上川普關稅議題降溫、英特爾執行長下台等利多加持，台股本周強彈近千點，多頭重掌發球權，集中市場單周漲930點或4.18%，櫃買市場周線漲4.80點或1.86%，兩市同步黑翻紅。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，本周有六檔績效打敗兩市大盤，以統一智慧電動車N單周漲幅5.95%居冠，統一IC設計臺灣N漲5.94%緊追在後，排名第三為富邦蘋果正二N，上揚5.62%。