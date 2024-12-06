興櫃一周回顧／富威電力 本周股價勁揚18%稱冠

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，348檔興櫃個股本周平均上漲0.92%，表現最強由綠能環保股富威電力（6994）奪下，以上漲18.9%登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（6）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額160.5億元、成交1.8億股、成交12.84萬筆，漲幅超過一成檔數由14檔增加至16檔，連續四周增加。

本周漲幅前十強在12.5%至18.9%間，以產業分布觀察，本周資金從電子股轉向生技醫療股，生技醫療股在前十強中占四檔，電子股及數位雲端股兩檔、綠能環保及觀光餐旅則各一。