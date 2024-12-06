一周熱門零股／台積、00929 成交前二名

零股交易新制登場、行情反彈、復華台灣科技優息（00929）配息不如預期等因素激盪中，全周零股交易非但未見爆量熱絡市況，反出現降溫跡象，其中00929在市場熱議中，零股交投爆出621萬股，僅次於台積電，成為熱門交易標的之一。

美國總統當選人川普日前揚言對中國大陸、墨西哥及加拿大加徵關稅，一度引發市場動盪，但隨川普新內閣大勢底定，本周焦點轉向美國就業報告，市場預期11月新增非農就業人數能擺脫罷工和颶風影響重回20萬人中，美股頻創新高，帶動台股陸續收復季線、月線等重要關卡，並站回23,000點大關，台股市場氣氛轉佳，並看好年終作帳行情。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為台積電、復華台灣科技優息、鴻海、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、富邦台50、元大高股息、元大台灣50、元大台灣高息低波、凱基優選高股息30，十檔標的交易量從718萬至157萬股，較上周降溫。