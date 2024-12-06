就市論勢／伺服器、散熱、光通訊 搶鏡

盤面分析

加權指數昨（6）日開高收黑，終場跌74點，跌幅0.3%，收在23,193點，但無損本周台股強勢反彈，全周加權指數大漲930點，周線漲幅4.18%，平均日均量3,694億元，指數再度回升至短中長天期均線之上。

針對美國政府對中國大陸祭出新一波晶片出口禁令，實際對台廠影響不大，反而目前市場傳出輝達將攜手晶圓龍頭大廠等供應鏈，提前啟動下一世代Rubin平台晶片開發，有助晶圓龍頭大廠持續暢旺，以及相關AI供應鏈維持成長態勢。

投資建議

根據歷史經驗，12月月線收漲機率高，至年底前台股仍有表現空間。

明年台股企業獲利穩健成長，且中小型股輪漲趨勢有望啟動，可擇機布局明年具有成長或復甦契機的科技類股，包括伺服器、散熱零組件、光通訊、邊緣運算相關、規格升級IC設計等。傳產族群則可聚焦汽車零組件、半導體級特化、紡織製鞋、重電等。