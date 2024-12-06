大立光、臻鼎 外資按讚

野村證券在最新釋出的「亞洲蘋果供應鏈」報告中看好，iPhone系列於2025年將是傳承與創新並行的一年，從硬體到產品線重組，並以AI技術為核心全面提升競爭力，其中iPhone 17將具備「五大亮點」，以及川普上任後新關稅政策上將面臨的「三大挑戰」，並按讚大立光（3008）、臻鼎-KY兩大台廠。

野村科技產業分析師李佳伶表示，2025年將是蘋果iPhone於AI與創新並行轉型元年，其中五大亮點包括：iPhone 17系列、iPhone SE4推出、產品線重組、新架構嘗試、更多自製IC晶片。

李佳伶分析，預期明年下半年將推出的iPhone 17系列，將帶來多種功能性突破，iPhone 17 Pro系列將因AI硬體設計在外觀展現變化，提升用戶體驗；iPhone SE4預計明年3月至4月推出，作為新款低價iPhone，更鞏固舊款iPhone的市場需求。

此外，蘋果將逐步擴大自製IC應用，計劃於2026-2027年在所有iPhone中全面使用自研WiFi晶片等，減少對博通等供應商的依賴。

李佳伶預計，蘋果將採用台積電N3P製程生產2025年應用處理器，為iPhone 17/17 Air和iPhone 17 Pro/17 Pro Max帶來性能提升。

值得注意的是，川普再次上任將實施新關稅政策，蘋果應對策略包括三挑戰：一，加速印度產能提升，依賴鴻海與塔塔電子擴大印度生產規模，計劃進口半成品iPhone在印度完成裝配，減輕關稅壓力。

其次，調整供應鏈布局，由鴻海負責iPhone SE4、17與17 Pro組裝，優化效率並分散風險；三，探索新市場與產品線，調整產品策略並深耕印度與東南亞等新興市場，發掘成長潛力。

台廠中，野村看好，大立光在蘋果相機鏡頭方面處於領先地位；臻鼎受益於AI iPhone的潛在升級等，後市可期。