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外資即將放假 法人：台股先看美就業數據、內資動向

中央社／ 台北6日電
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股今天早盤由台積電領漲，越過23300點後拉回，跌破23200點，收盤跌74.67點，週線仍收紅930.77點。法人認為，後續先觀察美國非農就業數據，但外資將放長假，台股將由內資接手，可留意年底做帳行情。

台股今天下跌74.67點，收在23193.27點，成交值新台幣3609.33億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股漲多後整理，晚間美國將公布非農就業數據，近期美國經濟數據修正次數頻繁，這次的非農就業數據相對較具參考性。

黃國偉說明，美國聯準會（Fed）12月中將召開利率會議，市場預期降息1碼（0.25個百分點），但主要關注點陣圖對明年降息的展望，由於先前曾預估明年降息4碼，但美國消費者物價指數（CPI）下不去，通膨也有下不去疑慮，市場預期明年降息幅度恐縮減。

外資部分，他認為，近期多賣超，下週即將進入耶誕假期前最後一週交易，所以外資動作可能放緩。

三大法人今天合計賣超20.89億元，其中自營商賣超17.63億元、投信賣超23.28億元，但外資及陸資買超20.02億元。

外資買超前10名為復華台灣科技優息、群創、新光金、元大滬深300正2、華航、富邦金、緯創、凱基金、元大美債20正2及國泰20年美債正2。

外資今天賣超前二名為鴻準、神達，另外也賣超台積3349張。

台股 外資 美國聯準會

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