快訊

以為參與北韓行動…特種部隊上機前才知赴國會 隊員驚慌：太過分了

5年前罹肺腺癌！ 陳文茜驚爆「癌症復發」：肝臟有三個腫瘤

11月集中市場有交易戶數374萬戶 終止連3降

中央社／ 台北6日電
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

證交所今天公布11月集中市場相關數據，11月台股有交易戶數374.76萬戶，比起10月的360.81萬戶回升13.95萬戶，終止連3降。

另外11月集中市場成交量週轉率9.53%，也比10月的8.06%提升1.47個百分點。

其他像是11月當沖成交值占比37.19%，平均每日當沖戶數11萬7275戶，也都較10月的35.86%和11萬3657戶拉升，顯示市場重新轉趨熱絡。

證交所今天公布其他交易數字還包括11月ETF成交值占比7.71%，比起10月的9.07%下滑1.36個百分點。定期定額投資金額151.55億元，則比10月148.90億元增加2.65億元。

11月自然人成交值比重52.03%，比10月的53.45%略降；外資成交值比重35.84%，則比10月的35.17%略升。

當沖 證交所

延伸閱讀

威剛營收／11月34.94億元連三增 前11月超越去年全年

中菲行：憂關稅與罷工 11月貨量激增

廣閎科11月營收攀27個月高 瑞昱創9個月低

2.08% CPI踩通膨紅線 11月物價指數增幅衝過警戒線

相關新聞

富時羅素公布臺灣50等五大指數成分股定審結果 12月23日生效

富時羅素公布有關臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數及臺灣高股息指數審核結果。相關成分股納入...

11月集中市場有交易戶數374萬戶 終止連3降

證交所今天公布11月集中市場相關數據，11月台股有交易戶數374.76萬戶，比起10月的360.81萬戶回升13.95萬...

高盛：看好AI伺服器成長趨勢 給予緯穎目標價3,192元

AI伺服器明年將維持成長趨勢，伺服器大廠緯穎（6669）有望持續受惠，高盛於最新報告中指出，AI於明年將維持強勁成長，並...

AI加持！資服股狂飆 6檔亮燈漲停、零壹創逾24年新高

台股6日開高走低，終場收黑，12月以來的漲勢中斷，不過，在AI題材激勵下，資訊服務股成為盤面上的亮點，多達6檔以漲停板收...

台股下跌74.67點 三大法人賣超20.89億元

台股6日整理休息，收在23,193.27點，下跌74.67點，跌幅0.32%，成交量3,609.34億元，三大法人賣超2...

台股下跌74點收23,193點 台積電下跌10元

台股6日震盪，早盤以23278.68點開出，盤中最高一度拉升23361.12點，午盤過後漲幅稍有收斂，終場收在23193...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。