11月集中市場有交易戶數374萬戶 終止連3降

證交所今天公布11月集中市場相關數據，11月台股有交易戶數374.76萬戶，比起10月的360.81萬戶回升13.95萬戶，終止連3降。

另外11月集中市場成交量週轉率9.53%，也比10月的8.06%提升1.47個百分點。

其他像是11月當沖成交值占比37.19%，平均每日當沖戶數11萬7275戶，也都較10月的35.86%和11萬3657戶拉升，顯示市場重新轉趨熱絡。

證交所今天公布其他交易數字還包括11月ETF成交值占比7.71%，比起10月的9.07%下滑1.36個百分點。定期定額投資金額151.55億元，則比10月148.90億元增加2.65億元。

11月自然人成交值比重52.03%，比10月的53.45%略降；外資成交值比重35.84%，則比10月的35.17%略升。