證交所通過意騰科技第一上市案 今年第6家

證交所今天公告，有價證券上市審議委員會今天審議通過意騰科技初次申請股票第一上市案，成為今年第6家申請股票第一上市的外國企業。本案尚須提報證交所董事會核議。

根據證交所提供資料，意騰科技董事長是顏志展，申請上市資本額約新台幣4億元，公司主要業務為AI聲學處理及語音識別、ASIC（特殊應用積體電路）產品研發與銷售，以及AI智財授權暨技術服務。

意騰官網介紹，公司是人工智能技術專家，致力於實現超低功耗的邊緣AI，提供最佳的完整解決方案，為使用者帶來通話與人機互動體驗。

從2021年至2023年的過去3年，意騰科技稅前盈餘分別為31.3萬元、1.88億元和9651萬元；每股稅後純益分別為0.01元、5.74元和2.33元。意騰今年前3季稅前獲利則為1.72億元，每股稅後純益4.42元。