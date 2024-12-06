富時羅素公布臺灣50等五大指數成分股定審結果 12月23日生效
富時羅素公布有關臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數及臺灣高股息指數審核結果。相關成分股納入及刪除變動將自2024年12月20日交易結束後生效，亦即自2024年12月23日起生效。
臺灣高股息指數自指數審核生效日起的連續五個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票的權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為2024年12月23日、24日、25日、26日和27日。
富時羅素依據2024年11月25日資料審核結果如下：
1、臺灣50指數
(1) 成分股納入：陽明（2609）。
(2) 成分股刪除：亞德客-KY（1590）。
(3) 候補名單：彰銀（2801）、長榮航（2618）、健策（3653）、新光金（2888）、萬海（2615）。
2、 臺灣中型100指數
(1) 成分股納入：AES-KY（6781）、亞德客-KY（1590）、康霈*（6919）、神達（3706）、星宇航空（2646）、漢唐（2404）。
(2) 成分股刪除：世紀鋼（9958）、台勝科（3532）、旺宏（2337）、美利達（9914）、華新科（2492）、陽明海運（2609）。
(3) 候補名單：台灣精銳（4583）、群電（6412）、富世達（6805）、國產（2504）、國票金（2889）、金寶（2312）、亞翔（6139）、崇越（5434）、裕民（2606）、慧洋-KY（2637）。
3、 臺灣資訊科技指數
(1) 成分股納入：神達。
(2) 成分股刪除：台勝科、旺宏、華新科。
4、 臺灣發達指數
(1) 成分股納入：AES-KY、康霈*、星宇航空、漢唐。
(2) 成分股刪除：世紀鋼、美利達。
5、 臺灣高股息指數
(1) 成分股納入：長榮航、長榮、興富發（2542）、華南金（2880）、材料-KY（4763）、上海商銀（5876）、東元（1504）、陽明。
(2) 成分股刪除：遠東新（1402）、遠雄（5522）、台勝科、京城銀（2809）、潤泰金、中保科（9917）、華新。
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