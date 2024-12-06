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凱基證券數位安全獲信賴 攜手證交所推廣防詐

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

台灣數位信任協會（Digital Trust Association in Taiwan）近日舉辦首屆「數位信任論壇」，凱基證券相關主管受邀與資策會、工研院等單位近20位專家與談研討，共同分享防範詐騙經驗。

凱基證券經紀暨財富管理通路處主管孫成保表示，民眾對數位網路及技術的依賴不斷提高，但信任差距卻逐年擴大，會產生這樣「依賴但不信賴」的態度，主要原因在於目前台灣金融詐騙盛行，企業唯有積極面對，以科技方式防詐同時兼具有溫度的關懷，才能在數位信任的基礎上贏得信賴。

凱基證券積極強化網路防詐及提升數位信任，今年以來已成功阻擋81件偽冒凱基官網、APP等釣魚詐騙，並於2020年起即採用全球知名品牌資訊系統，執行全天候偽冒偵測，可檢視凱基證券自行通報、檢舉之釣魚郵件、釣魚網站或偽冒行動應用程式的資料進行偽冒確認。

同時，與谷歌、雅虎、微軟等知名瀏覽器及網路供應商合作，形成全球聯防及情資共享網路，協助阻擋釣魚網站的連線，具體呼應本次數位信任論壇中「從重視企業商譽保護責任推動品牌信任」的科技作法，亦提醒民眾認明有LINE綠神盾星及FB 藍勾的「凱基證券樂活投資人」官方帳號，切勿輕信並點選不明連結。

數位信任論壇同時倡議將企業商譽保護應納入ESG企業永續報告書，孫成保指出，可從數位信任、科技防詐、關懷溫度等多個面向著手融入ESG目標，不僅會影響客戶對品牌的認同度，還會為企業帶來長期的商業競爭力。

信任商機不僅與資安、防詐等類型的企業相關，當各行業能夠展現高度的誠信與道德標準時，會使客戶更願意與品牌建立長期關係，長期來看更是一條藍海契機。

凱基證券推動反詐騙不遺餘力，近期不僅榮獲證交所首屆證券商反詐騙評鑑活動「傑出獎」，更響應證交所「5D反詐 舞力鬥陣」傳唱活動，製作反詐傳唱的影片上架於凱基證券官方YouTube頻道，用淺顯易懂方式推廣防詐，提醒投資人保護自己的權益和財產安全，期能協助投資人提升反詐騙意識，建立數位信賴，落實「公平同理、待客如己」的服務精神，打造一個安全友善的金融交易環境。

凱基證 詐騙

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