證券商負責人業務座談會 迴響熱烈

臺灣證券交易所日前舉辦「113年度證券商負責人業務座談會」，會中主管機關、證券周邊單位與證券商董總等負責人就證券市場的發展趨勢、政策方向及監理重點等議題充分交流，逾百位業界負責人參與，迴響熱烈。

證交所自1993年起每年固定舉辦相關座談會，彰顯主管機關及證交所對於證券商回饋意見高度重視，並戮力攜手證券商共同打造更優質的資本市場。當日邀請金管會主委彭金隆、證期局證券商管理組組長黃錫和蒞臨指導，亦邀集證券周邊單位代表與會座談。

證交所董事長林修銘開場感謝全體證券市場參與者鼎力支持，使臺股在市場制度持續精進下穩步提升，指數年中一度站上24,000點，市值最高達新臺幣77.73兆元；截至11月底日均值達4,175億元，排名穩居全球前十名，市值為第12名。

股市熱絡帶動今年證券商獲利表現突出，截至10月底稅後純益874億元，年增達六成。

雖然近期美國大選前出現短期波動，但選舉落幕後，臺股逐漸回歸基本面表現，在產業堅強的韌性及市場制度持續精進下，外資穩定持有超過四成，彰顯臺股的投資價值。

林修銘說明，為提升臺股競爭力並成為具有臺灣特色的亞洲資產管理中心，證交所與櫃買中心已攜手成立「資本市場服務團」，透過緊密合作，積極推動國內外優質企業在臺上市櫃，也將擴大永續發展債券市場商品範疇。

另針對不動產投資信託相關議題，未來將與公私部門緊密配合，研議透過REITs及國內債券市場，引導大眾資金投入公共建設，促進民間參與公共建設。

在交易相關的新制度方面，盤中零股自12月2日起撮合間隔從一分鐘，進一步縮短至五秒，以提升交易效率，增加成交機會。

為滿足投資人多元化投資需求，並提升市場流動性，自11月11日起開放證券商辦理認股借貸業務，將有助於上市櫃公司員工及原股東更方便地參與公司新股的認購，進一步活絡證券市場。

在多元化商品創新方面，ETF市場規模今年仍持續顯著成長，同時也為打造亞洲資產管理中心下其中一個重要構面，主管機關已公告開放主動式及多資產ETF，證交所將配合主管機關法規正式公告後，完成修正相關規章及調整相關電腦作業系統，預計明年將有主動式ETF及被動平衡型ETF掛牌交易。

最後在資安與反詐方面，林修銘感謝各證券商全力相助，針對本身資通安全作業，證交所亦一併訂定「提升資安技術」、「培育資安人才」、「精進資安法規」、「強化資安監理」等四大重要推動方針。

此外，證交所致力於結合證券商力量反詐，包含建置「反詐騙聯防行動專區」、提供補助協助證券商建置反詐騙專區，及辦理證券商反詐騙評鑑活動等，共同守護投資人財產。

彭金隆致詞時感謝所有證券業者過去一年努力，儘管面對國內外經濟環境不確定性的外部挑戰，證券業依然展現卓越的韌性與應變能力。

他表示，我國金融市場安全與發展並進，並具備活力與紀律，獲得消費者及民眾信賴，不僅只為追求安全跟穩定，更以發展為目標，展現的活力與能見度，絕對有機會扮演亞洲資產管理中心的角色。

在各方支持下，大家目標一致，將民眾對國家政策觀感能從問號，逐漸轉為逗號，最後變成驚嘆號！

彭金隆提及，金管會明年將成立新發展單位「金融發展與創新處」，充分發揮金管會對於金融市場發展的功能。

另一方面，詐騙仍是全民必須面對的問題，金融業須秉持保護客戶財產精神，責無旁貸，感謝證券周邊單位及證券商共同打詐，並勉勵為壯大資本市場而努力，推動臺灣資本市場更上一層樓。

證券商公會理事長陳俊宏代表業者發表看法，首先感謝主管機關開放證券商認股借貸業務，並期待當沖降稅措施能於立法院順利通過延長實施。

在建議方面，隨證券商分戶帳業務擴大，導致證券商負債淨值比增高，希望有短、中、長期的相關配套措施能因應未來面臨之挑戰。

此外，有關完善證券商服務客戶投資海外有價證券、複委託外幣融資業務、開放證券商持有外國證券借貸業務、權證商品重設履約價、開放結構型商品掛牌及證券商投資未公開發行公司等建議，期待主管機關及證券周邊單位能研議並納入未來規劃，達成彭主委期許的「2年有感、4年有變、6年有成」的里程碑。