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台塑四寶11月營收1186億元月增7.2% 終止連3降

中央社／ 台北6日電

台塑四寶今天公布11月合計營收新台幣1186.1億元，年減2.5%，但較10月成長7.2%，終止連3月營收下滑。其中台塑、台化、台塑化分別因船期交運及設備定檢結束等因素帶動，11月營收較10月成長。

台塑今天公布11月營收181.47億元，年增10.6%，較10月成長15.3%，創下2023年3月以來的近20個月新高。

台塑表示，11月營收成長主要是配合液鹼客戶船期安排，10月部分訂單延至11月交運，加上受10月底颱風康芮影響，部分PVC訂單延至11月交運，因此11月液鹼及PVC（聚氯乙烯）銷售量合計比10月增加11.8萬噸，帶動整體營收成長。

南亞11月營收219.65億元，年增4.9%，月減3.4%。南亞表示，公司11月營收比10月略減，主要受到美國感恩節假期及聚酯瓶粒淡季影響，交運量下滑；另外中國寧波可塑劑原料延遲到港影響生產、BPA-1定檢，營收減少。不過台灣母公司的聚酯膜、可塑劑、BPA（雙酚A）、銅箔基板等產品接單增加，營收有成長。

台化11月營收272.54億元，年減5.2%，月增2%。台化表示，11月營收比10月微幅增長，一方面ARO-3（芳香烴3廠）定檢後復車，萃餘油回售台塑化增加12.3億元；PP（聚丙烯）拓展外銷，也增加0.8億元；但PTA（純對苯二甲酸）外銷印度延後交運，影響1.6億元，正負因素交互影響。

台塑化11月營收512.44億元，年減7.9%，但比10月增加12.7%。台塑化表示，11月營收比10月增加，主要是旗下第一套常壓蒸餾單元（CDU#1）及第一套重油加氫脫硫單元（RDS#1）定檢完成後重啟，帶動銷售量差增加60.8億元，但銷售價差則減少2.9億元。

台塑化 營收

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