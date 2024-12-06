AI加持！資服股狂飆 6檔亮燈漲停、零壹創逾24年新高

台股6日開高走低，終場收黑，12月以來的漲勢中斷，不過，在AI題材激勵下，資訊服務股成為盤面上的亮點，多達6檔以漲停板收盤，零壹（3029）衝上145.5元漲停板，為2000年3月以來、逾24年的新高，精誠（6214）也寫下天價；分析師看好資服股仍有續揚的空間。

美國資安龍頭大廠CrowdStrike調高年度營收預測，將截至2025年1月的年度收入預測從原先36.1~36.5億美元上調至37.4~37.6億美元，今年來股價漲幅達47%。

美國客戶關係管理（CRM）軟體巨擘Salesforce截至10月底止的第3季營收94.4億美元，年增8%，高於分析師平均預期的93.5億美元；經調整後營業利益率為33.1%，優於市場預期的32.2%。

Salesforce調高2025年度的營收預測區間，從377~380億美元調高至378~380億美元，中點高於分析師預期的378.6億美元；Salesforce今年來的股價也上漲41%。

證券分析師張陳浩認為，CrowdStrike及Salesforce都具有AI題材，今年來股價上漲逾4成，隨著AI題材的持續發酵，看好台股的資訊服務股，將有一波的攻勢可期。

台股6日開高走低，終場翻黑，不過，上市櫃資服股包括緯軟（4953）、零壹、精誠、華經（2468）、資通（2471）、邁達特（6112）等都以漲停板收盤；零壹以134.5元開出，收在漲停145.5元，創逾24年的新高；精誠以145.5元開出後也衝上漲停157元收盤，創下歷史新高價。

軟體代理商零壹受惠AI帶動數位轉型及相關應用需求成長，推升營運表現，累計今年前十月營收149.8億元，年增26.2%，已超越去年全年；第3季每股純益1.33元；累計前三季每股純益3.89元，創同期新高；樂看待第4季營運可望續創佳績，且動能將延續至明年，對明年營運展望樂觀。